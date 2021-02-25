Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина"

Куда именно переводят российского оппозиционера, пока неизвестно.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого приговорили к 2,5 годам лишения свободы по делу "Ив Роше", этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина".

Об этом сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев в Twitter.

"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России", – написал адвокат.

Как сообщает Интерфакс, Кобзев сказал, что не знает, куда именно направили его клиента.

"Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего, в колонию, но возможно еще куда-то", – рассказал адвокат изданию.

В комментарии Открытым медиа Кобзев пояснил, что этапировать к месту назначения Навального могут "несколько недель".

"В его случае, надеюсь, такого не будет. Надеемся, в том числе, на помощь журналистов", – сказал адвокат.

Другой адвокат, Ольга Михайлова, заявила, что защите отказались сообщить, куда и зачем Навального увезли.

"Нам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО, но отказались сообщать, в каком направлении. Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам", – цитирует Михайлову ТАСС.

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Приговор Навальному осудили госсекретарь США, главы МИДа Великобритании и Германии и президент Франции Эммануэль Макрон.

Международная правозащитная организация Amnesty International исключила российского оппозиционера Алексея Навального из списка "узников совести" из-за его высказываний 15-летней давности. В Amnesty International в то же время заявили, что будут продолжать требовать освобождения оппозиционера из российской тюрьмы.﻿