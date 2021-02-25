Навального етапували з СІЗО "Матроська тиша"

Куди саме переводять російського опозиціонера, поки невідомо.

Російського опозиційного політика Олексія Навального, якого засудили до 2,5 років позбавлення волі у справі "Ів Роше", етапували з московського СІЗО-1 "Матроська тиша".

Про це повідомив адвокат Навального Вадим Кобзєв у Twitter.

"Олексій Навальний етапований з СІЗО-1 ФСВП Росії", — написав адвокат.

Як повідомляє Інтерфакс, Кобзєв сказав, що не знає, куди саме направили його клієнта.

"Сьогодні, коли я прийшов в СІЗО, щоб зустрітися з Навальним, мені повідомили, що він відбув із СІЗО. Куди відбув, мені не сказали, швидше за все, в колонію, але можливо ще кудись", — розповів адвокат виданню.

У коментарі Відкритим медіа Кобзєв пояснив, що етапувати до місця призначення Навального можуть "кілька тижнів".

"У його випадку, сподіваюся, такого не буде. Сподіваємося, зокрема, на допомогу журналістів", — сказав адвокат.

Інший адвокат, Ольга Михайлова, заявила, що захисту відмовилися повідомити, куди і навіщо Навального відвезли.

"Нам повідомили, що Навальний відбув з СІЗО, але відмовилися повідомляти, в якому напрямку. Ми очікуємо, що після прибуття про його місце знаходження повідомлять родичам", — цитує Михайлову ТАСС.

Нагадаємо, 2 лютого суд в Москві замінив "умовний" термін Навальному у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів.

Вирок Навальному засудили держсекретар США, голови МЗС Великобританії та Німеччині і президент Франції Еммануель Макрон.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International виключила російського опозиціонера Олексія Навального зі списку "в'язнів совісті" через його висловлювань 15-річної давності. В Amnesty International тоді ж заявили, що продовжуватимуть вимагати звільнення опозиціонера з російської в'язниці.