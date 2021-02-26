Лебедєв показав фейковий німецький паспорт, нібито виданий дружині Навального (фото)

Артемій Лебедєв продемонстрував "німецький паспорт" Юлії Навальної, але йому довелося забрати свої слова назад

Відомий російський дизайнер Артемій Лебедєв опублікував фото ID-паспорта Німеччини, який нібито належить дружині засудженого російського опозиціонера Олексія Навального Юлії. Він написав їдкий коментар на своєму Telegram-каналі.

На знімку зображена ID-карта німецького зразку з ім'ям і фотографією Юлії Навальної. Судячи з вказаної дати, документ буде дійсний до 2029 року. Як заявив Артемій Лебедєва, паспорт Юлії Навальній видали у 2019 році.

"Про що це говорить мені? Про те, що нашому головному фейлетоністу, як будь-якому політикові або священикові, як будь-якому лукавому, не чужі земні турботи — слава, гроші, забезпечена старість у тихій гавані", — висловився блогер.

[ + – ] Паспорт з фото Юлії Навальної Фото: Артемій Лебедєв / телеграм-канал

Тим часом керівник штабів Олексія Навального Леонід Волков спростував отримання паспорта Юлією в коментарі порталу "МБХ". За його словами, документ на фото є фейковий, він навіть впізнав зображення на картці.

"Звичайно, це фейк, ви ж самі це бачите. Там фотка з журналу "Афіша", — заявив соратник Навального.

[ + – ] Фото Юлії Навальної в журналі "Афіша" Фото: Журнал "Афіша"

У випуску журналу "Афіша" №381 (копія розміщена на офіційному сайті видання ), дійсно опубліковане інтерв'ю з Юлією і фотографія, яка зроблена зі схожого ракурсу. Незабаром і сам Артемій Лебедєв підтвердив фейковість фотографії.

Раніше стало відомо, що Олексію Навальному змінили термін у справі "Ів Роше" з умовного на реальний — 2,5 роки позбавлення волі, суд також призначив штраф у розмірі 500 тисяч рублів. Опозиціонера етапували з московського слідчого ізолятора "Матроська тиша" в невідоме поки місце. Про це розповів його адвокат Вадим Кобзєв.

"Сьогодні, коли я прийшов у СІЗО, щоб зустрітися з Навальним, мені повідомили, що він відбув із СІЗО. Куди відбув, мені не сказали, швидше всього, у колонію, але можливо ще кудись", — поділився Вадим Кобзєв.

Писали також, що українська сторона звернулася до Європейського суду з прав людини і звинуватила Росію в убивствах опонентів. За даними джерела, у заяві згадується замах на вбивство російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку використовують винятково спецслужби РФ.