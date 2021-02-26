В "плачевных" экономических отношениях РФ с Украиной виноват Киев, – Песков
По словам Пескова, Украина выбрала "враждебный путь" в сторону России.
В "плачевном состоянии" экономических отношений между РФ и Украиной виноват Киев.
Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По словам Пескова, Украина выбрала "враждебный путь" в сторону России.
"Подобное плачевное состояние, конечно же, мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений и выбирает очень недружественный, а зачастую даже враждебный путь", – заявил он.
Песков отметил, что нынешние объемы торгового оборота двух стран "являются абсолютно мизерными с точки зрения потенциала взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Украиной".
Кроме того, в Кремле опасаются, что "реакционная политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты".
Ранее Песков заявил, что санкции против депутата фракции ОПЗЖ Медведчука могут "привести к реакции в политической и социальной сфере". По его словам, Кремль видит в "репрессивных мерах" по отношению к СМИ, граждан Украины и политиков страны угрозу в виде обострения на Донбассе.
Песков также заявлял, что Украину нельзя назвать дружественным России государством, так как оно является проектом западных стран.