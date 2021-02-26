В результате авиаудара США по Сирии погибли 22 человека (фото)

В Сирии атаку назвали "трусливой" и заявили, что она приведет к эскалации.

В результате авиаудара американских ВВС на востоке Сирии погибли не менее 22 человек. Об этом в пятницу, 26 февраля, пишет El Nacional со ссылкой на Сирийский наблюдательный центр по правам человека.

Погибшие – проиранские ополченцы из шиитских вооруженных формирований "Катаиб Хезболла" и "Катаиб Саид аль-Шухада".

Для авиаудара американцы задействовали самолет F-15.

[ + – ] Самолет F-15 Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Reuters, ссылаясь на представителей Белого дома, пишет, что удар нанесли для предотвращения обстрелов со стороны боевиков.

"По указанию президента (Джо) Байдена, американские вооруженные силы совершили авиаудары по инфраструктуре, используемой поддержанными Ираном группировками боевиков на востоке Сирии", – цитирует издание представителя Пентагона Джона Кирби.В минобороны США отмечают, что удар был ответом на недавние нападения на силы США и их союзников в Ираке.

"Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели. <…> Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим – ред.)", – отметил глава министерства обороны США Ллойд Остин, которого цитирует "РИА Новости".

В самой Сирии атаку осудили. В Министерстве иностранных дел Арабской Республики удар назвали "трусливым" и заявили, что он приведет к дальнейшей эскалации в регионе.

Фото: Соцсети

Авиаудары поддержали союзники Вашингтона. Так, глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон поддерживает удары американцев по группам ополченцев, нападающим на базы коалиции.

При этом удары раскритиковали в России. По словам сенатора Алексея Пушкова, в авиаударах он увидел "возвращение Америки".

"Возвращается, как привыкла, через военные удары и через трупы. Это и есть "американское лидерство". Ничего нового. На другое лидерство США не способны", – отметил сенатор.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что об ударе американцы предупредили за несколько минут.

"Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится", — сказал Лавров.

На прошлой неделе район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.

Как сообщалось ранее, истребители США впервые нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена.

Истребители сбросили семь бомб и уничтожили семь объектов на пограничном пункте контроля, который ополчение якобы использовало для перевозки оружия и других грузов через границу.

Напомним, наемник из ЧВК Вагнера рассказал, как Россия воевала с ИГИЛ в Сирии. Он рассказал "о самом страшном бое" в Сирии, в котором поучаствовала ЧВК, и непосредственно он сам. Сражение произошло в ночь на 8 февраля 2018 года на Евфрате. Тогда "вагнеровцы" попыталась взять нефтеперегонный завод, который находился под контролем бойцов "Сирийских демократических сил" и их американских советников, но были разгромлены американскими боевыми вертолетами. По словам Габидуллина, никто из тех, от кого зависела ситуация, не нашел в себе смелости, чтобы выйти Пригожина и сказать, что нельзя атаковать этот объект. Более того, как отметил военный, если бы Россия признала свое присутствие в Сирии, то возможно, что США не стали бы применять силу.