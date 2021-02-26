Унаслідок авіаудару США в Сирії загинули 22 людини (фото)

У Сирії атаку назвали "боягузливою" і заявили, що вона призведе до ескалації.

Унаслідок авіаудару американських ВПС на сході Сирії загинули не менше 22 осіб. Про це в п'ятницю, 26 лютого, пише El Nacional із посиланням на Сирійський наглядовий центр із прав людини.

Загиблі — проіранськи ополченці із шиїтських збройних формувань "Катаїб Хезболла" та "Катаїб Саїд аль-Шухада".

Для авіаудару американці використали літак F-15.

[ + – ] Літак F-15 Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Reuters, посилаючись на представників Білого дому, пише, що удар нанесли для запобігання обстрілів із боку бойовиків.

"За вказівкою президента (Джо) Байдена, американські збройні сили здійснили авіаудари по інфраструктурі, використовуваної підтриманими Іраном угрупованнями бойовиків на сході Сирії", — цитує видання представника Пентагону Джона Кірбі. У міноборони США зазначають, що удар був відповіддю на нещодавні напади на сили США та їх союзників в Іраку.

"Ми дозволили іракцям розробляти розвіддані для нас, заохочували їх у цьому, і це дуже допомогло нам уточнити цілі. <...> Ми впевнені, що мета використовувалася тим же шиїтським ополченням, яке здійснило удари (по американським військовослужбовцям — ред.)", — зазначив глава міністерства оборони США Ллойд Остін, якого цитує "РІА Новини".

Власне у Сирії атаку засудили. У Міністерстві закордонних справ Арабської Республіки удар назвали "боягузливим" і заявили, що він призведе до подальшої ескалації в регіоні.

Фото: Соцсети

Авіаудари підтримали союзники Вашингтона. Так, глава міністерства закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що Лондон підтримує удари американців по групах ополченців, які нападають на бази коаліції.

При цьому удари розкритикували в Росії. За словами сенатора Олексія Пушкова, в авіаударах він побачив "повернення Америки".

"Повертається, як звикла, через військові удари та через трупи. Це і є "американське лідерство". Нічого нового. На інше лідерство США не здатні", — зазначив сенатор.

Зі свого боку, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що про удар американці попередили за кілька хвилин.

"Наших військових попередили за чотири або п'ять хвилин. Звичайно, якщо говорити навіть про деконфліктинг, як це заведено в стосунках між російськими й американськими військовослужбовцями, нічого не дає такого роду повідомлення, коли вже удар завдається", — сказав Лавров.

Минулого тижня район аеропорту Ербілі в Іракському Курдистані, де знаходиться військова база, яку використовують американські військові, також піддався ракетному обстрілу. Унаслідок удару загинув цивільний службовець, постраждали військовослужбовець США та кілька американських фахівців.

Як повідомлялося раніше, винищувачі США вперше завдали авіаудар у Сирії за наказом Байдена.

Винищувачі скинули сім бомб і знищили сім об'єктів на прикордонному пункті контролю, який ополчення нібито використовувало для перевезення зброї та інших вантажів через кордон.

Нагадаємо, найманець із ПВК Вагнера розповів, як Росія воювала з ІДІЛ у Сирії. Він розповів "про найстрашніший бій" у Сирії, в якому взяла участь ПВК, і безпосередньо він сам. Битва відбулася в ніч на 8 лютого 2018 року на Євфраті. Тоді "вагнерівці" спробували взяти нафтоперегонний завод, який перебував під контролем бійців "сирійських демократичних сил" і їх американських радників, але були розгромлені американськими бойовими вертольотами. За словами Габідулліна, ніхто з тих, від кого залежала ситуація, не знайшов у собі сміливості, щоб вийти до Пригожина і сказати, що не можна атакувати цей об'єкт. Більш того, як зазначив військовий, якби Росія визнала свою присутність в Сирії, то можливо, США не застосовували б силу.