Россия показала видео работы "Искандеров" по якобы сирийской больнице в ответ на критику Армении

Минобороны РФ опубликовало видео, в котором виден обстрел здания, внешне очень похожего на больницу в Алеппо в Сирии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российские комплексы С-400 "Искандер" в плохой эффективности во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В ответ, Минобороны РФ заявило, что "Искандеры" армянами не применялись во время военных действий. А С-400 доказал свою эффективность в Сирии. В качестве подтверждения было опубликовано видео с его применением. Фокус разобрался, что не так с опубликованными кадрами, и с чего началась перепалка между Арменией и Россией.

С чего все началось:

Бывший президент Армении Серж Саргсян обвинил Пашиняна в том, что на 3-4 день наступления азербайджанских военных не был применен ракетный комплекс С-400, который Армения закупала у России в 2015 году. Якобы в те дни азербайджанские ВС скопили большое количество техники и личного состава в Горадизе, и по ним нужно было "отработать". Также Саргсян обвинил нынешнее руководство страны в том, что они из-за страха перед ответным ударом от Азербайджана, не наносила ударов по территории врага.

[ + – ] Фрагмент интервью Пашиняна. Фото: Скриншот

В ответ на обвинения, Никола Пашинян усомнился в эффективности ракетного комплекса "Искандер". "Думаю, он (Саргсян) должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему ракеты "Искандер" не взорвались, или взорвались лишь на 10%", — заявил он.

На уточняющий вопрос, возможно ли такое, премьер-министр ответил: "Не знаю. Может быть, это было оружие 80-х годов?".

Что говорят эксперты

В интервью для Радио.Азатюн, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что такое вряд ли может быть.

"Я не думаю, что это возможно. Что значит, что ракеты были применены на 10% или они взорвались на 10%? Что это такое? После попадания ракета может взорваться на 10%, а остальные 90% могут не взорваться? Эти вопросы следует задать ему. Я думаю, что он не тот специалист, он очень далекий от этого человек, чтобы делать об этом заключения", — прокомментировал слова Пашиняна Оганян.

Главный редактор российского журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мухаровский также прокомментировал слова премьера:

"Это фейковые данные. Да вообще быть не может в принципе осечек, этот комплекс Армения принимала как положено, никаких претензий не было со стороны Армении".

"Пашиняна ввели в заблуждение", — Минобороны РФ о словах премьер-министра

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным, в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", — сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, премьер-министра Пашиняна могли ввести в заблуждение. Он подчеркнул, что весь боезапас является нетронутым и находится на складах Армении. Конашенков добавил, что в Сирии комплекс С-400 успешно применялся и якобы не раз доказывал свою эффективность. Также в Минобороны опубликовали видео, в котором показана работа "Искандеров".

[ + – ] Видео "успешного" отрабатывания С-400

Что не так с видео Минобороны РФ

Пользователи Reddit указали на пост в Твиттере, в котором указан момент с обстрелом по, возможно, больнице в Аллепо.

[ + – ] Момент удара "Искандером" Фото: Скриншот

Вероятнее всего, это госпиталь в Аллепо, который Россия якобы атаковала в 2016 году. Это можно установить перейдя по ссылке с геолокацией. Нынешний вид ее отличается от того, что на видео, поскольку Турция уже восстановила разрушенное медучреждение.

[ + – ] Вероятно, госпиталь в Алеппо из видео РФ [ + – ] Нынешний вид больницы [ + – ] Вероятно, госпиталь в Алеппо из видео РФ Фото: Скриншот

В 2016 году выходил ряд публикаций, которые пытались установить, кто виновен в обстреле. Вот разбор РБК. В нем указываются разные позиции по тому, кто виновен в обстреле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда так прокомментировала обвинения в обстреле:

"Заявления турецкого руководства – очередные "вбросы". Я даже не могу сказать, что это неправда. Самое мягкое слово для этого – ложь. Как еще можно расценить заявления о том, что якобы российская сторона, наши ВКС участвуют в целенаправленном уничтожении сирийского гражданского населения, школ и больниц? Теперь, к сожалению, все это подается в контексте мюнхенских договоренностей по Сирии, ко всему этому добавляются новые обвинения России "во всевозможных грехах". Конечно, все это показывает отсутствие конструктивного настроя турецкой стороны, ангажированность, необъективность и отсутствие здравого взгляда на ситуацию", — заявляла тогда Захарова.

[ + – ] Последствия от авиаудара той же больницы. Фото: dw.com

На DW выходила новость о бомбардировке сирийской больницы. Они ссылались на организацию "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), которая возложила ответственность на российские войска за обстрел больницы. При этом сами власти РФ не признают SOHR в качестве достоверного источника информации. SOHR является одним из самых цитируемых источников информации по Сирии, по данным РБК. Но по данным Al Arabiya, группа состоит всего из одного человека — Абдулы Рахману.

Достоверно установить, кто же обстрелял больницу тогда так и не удалось.

Напомним, в Армении проходят протесты оппозиции против президента. Генштаб ВС Армении обнародовал заявление с требованием отставки Никола Пашиняна, документ подписали 40 человек во главе с начальником Оником Гаспаряном, его заместителями и руководителями воинских управлений. Главным поводом для недовольства стало недавнее распоряжение об увольнении первого заместителя Тирана Хачатряна. Вскоре протестующие из разных районов Еревана начали стягиваться к Министерству обороны, чтобы оказать поддержку военным.

В ответ Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота и призвал своих сторонников собираться на Площади Республики в Ереване, где расположено здание правительства. В тот же день премьер-министр организовал шествие, которое перешло в стычку с оппозиционерами на площади Свободы.

Протесты против Никола Пашиняна начались осенью 2020 года после подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Россией и Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. В итоге контроль на частью территории получили азербайджанцы, а жители Армении массово потребовали отставки Кабмина.