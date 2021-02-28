Протесты против военного переворота в Мьянме: силовики открыли огонь по протестующим (видео)

Информация о количестве жертв колеблется от 9 до 20 человек. Также сообщается о более чем 850 арестованных участниках протеста.

В Янгоне, Мандалае и Давее, что в Мьянме, полиция начала стрелять по протестующим, которые выступают против военного переворота в стране. Об этом сообщает BBC.

Многочисленные акции протестов в Мьянме длятся уже практически месяц — с того момента, как военные задержали президента страны и главу правящей партии.

Силовики со вчерашнего дня начали действовать более жестоко по отношению к протестующим. Они теперь используют светошумовые гранаты и огнестрельное оружие.

[ + – ] Протестующий показывает патроны, которые якобы используют силовики. Фото: Скриншот

По данным BBC, на акциях протестах убиты минимум 9 человек, но в социальных сетях есть информация, что таких случаев может быть свыше 20. Больше 10 протестующих получили огнестрельные ранения.

[ + – ] Силовики стреляют по протестующим - видео

В Янгоне сообщается о 4 погибших, полиции не удалось разогнать протесты. Пикетчики начали сооружать баррикады.

"Если они будут давить нас, мы восстанем. Если они нападут на нас, мы будем защищаться. Мы никогда не преклоним колен перед военными ботинками", — заявил участник протестов Ньян Вин Шеин репортеру Reuters.

В городе Давэй силы безопасности якобы применяют боевые патроны против митингующих. Сообщается о 4 погибших. В Мандалае убит один человек, полиции удалось разогнать акцию протеста.

По всей стране сообщается о минимум 850 арестованных.

[ + – ] Моменты стрельбы по протестующим

Напомним, Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну. Президент страны Вин Мьин и фактический глава государства, глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" 75-летняя Аун Сан Су Чжи задержаны, их местонахождение неизвестно.

Сообщалось также, что на опубликованных видео в соцсетях были замечены украинские БТР-3У, в МИДе заявили, что их поставляли туда 15 лет назад.