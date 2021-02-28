Протести проти військового перевороту в М'янмі: силовики відкрили вогонь по протестуючих (відео)

Інформація про кількість жертв коливається від 9 до 20 осіб. Також повідомляється про понад 850 заарештованих учасників протесту.

В Янгоні, Мандалаї і Давеї, що в М'янмі, поліція почала стріляти по протестантах, які виступають проти військового перевороту в країні. Про це повідомляє BBC.

Численні акції протестів в М'янмі тривають вже практично місяць — з того моменту, як військові затримали президента країни й главу керівничої партії.

Силовики з учорашнього дня почали діяти більш жорстоко стосовно протестуючих. Вони почали використовувати світло-шумові гранати та вогнепальну зброю.

[ + – ] Протестуючий показує патрони, які нібито використовують силовики. Фото: Скриншот

За даними BBC, на акціях протестах убито щонайменше 9 осіб, але в соціальних мережах є інформація, що таких випадків може бути понад 20. Понад 10 учасників протесту отримали вогнепальне поранення.

[ + – ] Силовики стріляють по протестувальникам — відео

В Янгоні повідомляється про 4 загиблих, поліції не вдалося розігнати протести. Пікетники почали споруджувати барикади.

"Якщо вони будуть тиснути нас, ми повстанемо. Якщо вони нападуть на нас, ми будемо захищатися. Ми ніколи не станемо на коліна перед військовими черевиками", — заявив учасник протестів Ньян Він Шеїн репортерові Reuters.

У місті Давей поліціянти нібито застосовують бойові патрони проти мітингувальників. Повідомляється про 4 загиблих. У Мандалає вбито одну людину, поліції вдалося розігнати акцію протесту.

По всій країні повідомляється про мінімум 850 заарештованих.

[ + – ] Моменти стрільби по протестувальникам

Нагадаємо, Збройні сили М'янми оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командувачу Збройними силами Міну Аунг Хлайну. Президент країни Вин Мьин і фактичний глава держави, глава правлячої партії країни "Національна ліга за демократію" 75-річна Аун Сан Су Чжі затримані, їх місцеперебування невідоме.

Повідомлялося також, що на опублікованих відео в соцмережах були помічені українські БТР-3У, в МЗС заявили, що їх постачали туди 15 років тому.