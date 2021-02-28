Археологи нашли в Помпеях уникальную колесницу с эротическими сценами (фото, видео)

Ученые считают, что на такой колеснице могли ехать невесты в свой новый дом во время брачных обрядов.

В итальянских Помпеях археологи обнаружили большую колесницу, которую, скорее всего, могли использовать для свадебных церемоний. О находке сообщила пресс-служба археологического комплекса Помпеев.

Колесницу откопали рядом с конюшней загородной богатой виллы местного чиновника к северу от Помпеев, где несколько лет назад нашли останки трех лошадей. Колесница хорошо сохранилась, у нее есть четыре колеса, железные, бронзовые и оловянные украшения и цветочный орнамент.

[ + – ] Колесницу откопали рядом с конюшней загородной богатой виллы местного чиновника

Археологи утверждают, что колесница очень хрупкая. Они потратили несколько недель, чтобы аккуратно откопать ее и не разрушить.

"Помпеи продолжают удивлять своими открытиями. Это будет длиться много лет, поскольку предстоит раскопать еще около 20 гектаров", – прокомментировал находку министр культуры Италии Дарио Франческини.

[ + – ] На задней части артефакта имеются медальоны со сценами интимного общения сатиров и нимф

Директор археологического комплекса Массимо Осанна сказал, что в Помпеях уже находили транспортные средства, к примеру две колесницы на вилле Арианна. Но ничего подобного новой колеснице еще не откапывали.

[ + – ] Уникальная археологическая находка - видео

По его словам, колесницу использовали для парадов, праздников и процессий. Осанна считает, что в ней невесты могли ехать в свой новый дом во время брачных обрядов.

В своем Iinstagram он опубликовал трехмерную реконструкцию колесницы.

[ + – ] Трехмерная реконструкция римской "свадебной" колесницы

На задней части этого артефакта имеются медальоны со сценами интимного общения сатиров и нимф, связанных с богом любви Эросом.

Гибель Помпеев была одной из величайших катастроф древнего мира, но она же стала уникальным источником знаний о культуре Римской империи. Ведь город прекрасно сохранился под плотным слоем вулканической пыли и пемзы, которые накрыли его после извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Ранее в Помпеях для туристов открыли для осмотра совершенно новую локацию – дом, названный Вилла Леды по найденной в нем эротической фреске. Фреску совершенно случайно обнаружили в 2018 году, и с того времени ее бережно очищали от пепла и грязи. Целая улица Via del Vesuvio была закрыта для посетителей, пока археологи очищали и консервировали находку.

В Помпеях для посетителей также открыли несколько новых локаций и среди них здание Центральных Терм (бань), которое несколько десятилетий было закрыто для публики. При раскопках там была сделана печальная находка – останки маленького ребенка, погибшего при извержении Везувия