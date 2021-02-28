Археологи знайшли в Помпеях унікальну колісницю з еротичними сценами (фото, відео)

Вчені вважають, що в колісниці могли їхати нареченої в свій новий будинок під час шлюбних обрядів.

В італійських Помпеях археологи знайшли велику колісницю, яку, швидше за все, могли використовувати для весільних церемоній. Про знахідку повідомила прес-служба археологічного комплексу Помпеїв.

Колісницю відкопали поруч зі стайнею заміської багатої вілли місцевого чиновника на північ від Помпеїв, де кілька років тому знайшли останки трьох коней. Колісниця добре збереглася, у неї є чотири колеса, залізні, бронзові і олов'яні прикраси і квітковий орнамент.

Археологи стверджують, що колісниця дуже тендітна. Вони витратили кілька тижнів, щоб акуратно відкопати її і не зруйнувати.

"Помпеї продовжують дивувати своїми відкриттями. Це буде тривати багато років, оскільки належить розкопати ще близько 20 гектарів", — прокоментував знахідку міністр культури Італії Даріо Франческіні.

Директор археологічного комплексу Массімо Осанна сказав, що в Помпеях вже знаходили транспортні засоби, наприклад дві колісниці на віллі Аріанна. Але нічого подібного нової колісниці ще не відкопували.

За його словами, колісницю використовували для парадів, свят і процесій. Осанна вважає, що в ній наречена могла їхати в свій новий будинок під час шлюбних обрядів.

У своєму Iinstagram він опублікував тривимірну реконструкцію колісниці.

До речі, на задній частині цього артефакту є медальйони зі сценами сатирів і німф, пов'язаних з богом любові Еросом.

Відзначимо, загибель Помпеїв була однією з найбільших катастроф стародавнього світу, але вона ж стала унікальним джерелом знань про культуру Римської імперії. Адже місто прекрасно зберігся під щільним шаром вулканічного пилу і пемзи, які накрили його після виверження Везувію в 79 році нашої ери.

Раніше в Помпеях для туристів відкрили для огляду абсолютно нову локацію — будинок Вілла Леди з еротичною фрескою. Фреску абсолютно випадково виявили в 2018 році, і з того часу її дбайливо очищали від попелу і бруду. Ціла вулиця Via del Vesuvio була закрита для відвідувачів, поки археологи очищали і консервували знахідку.

У Помпеях для відвідувачів також відкрили кілька нових локацій і серед них будівля Центральних Терм (лазень), яке кілька десятиліть була закрита для публіки. При розкопках там була зроблена сумна знахідка — останки маленької дитини, загиблого при виверженні Везувію