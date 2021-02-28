Турецкий остров Калем – "Мальдивы Эгейского моря" – продадут за 55 млн долларов

На острове есть геотермальная целебная вода, что добавляет ему дополнительную ценность.

Остров Калем, который находится в полукилометре от турецкого побережья, называемый еще "Мальдивами Эгейского моря", выставили на продажу за 400 млн турецких лир (55 млн долларов).

Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

Отмечается, что на острове есть геотермальная целебная вода, что добавляет ему дополнительную ценность.

"Благодаря своему расположению остров имеет причалы, пригодные для применения в течение года. Такого голубого бирюзового цвета воды нет нигде", — рассказал об острове эксперт по инвестициям Эврим Кирмизиташ Башаран.

Он также сообщил, что островом уже заинтересовался покупатель из Турции.

Остров Калем находится на расстоянии 500 метров по морю от села Бадемли и к юго-востоку от греческого острова Лесбос.

В Средние века остров принадлежал Византии, а с ее уничтожением в 1453 году перешел к Османской империи. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года остался в составе Турции.

Кстати, в прошлом году в Шотландии на продажу выставили остров посреди живописного озера. Остров Инчконначан на озере Лох-Ломонд более семи веков принадлежал семье Колкухоунов. Он необитаем и представляет собой настоящий уголок нетронутой дикой природы. Цена вопроса – полмиллиона фунтов стерлингов.