Турецький острів Калем — "Мальдіви Егейського моря" — продадуть за 55 млн доларів

На острові є геотермальна цілюща вода, що додає йому додаткову цінність.

Острів Калем, який знаходиться за півкілометра від турецького узбережжя, (його називають ще "Мальдивами Егейського моря"), виставили на продаж за 400 млн турецьких лір (55 млн доларів).

Про це повідомляє видання Cumhuriyet.

Відзначається, що на острові є геотермальна цілюща вода, що додає йому додаткову цінність.

"Завдяки своєму розташуванню острів має причали, придатні для застосування протягом року. Такого блакитного бірюзового кольору води немає ніде", — розповів про острів експерт з інвестицій Еврімах Кірмізіташ Башаран.

Він також повідомив, що островом вже зацікавився покупець з Туреччини.

Острів Калем знаходиться на відстані 500 метрів морем від села Бадемлі і на південний схід від грецького острова Лесбос.

В середні віки острів належав Візантії, а з її знищенням в 1453 році перейшов до Османської імперії. Згідно лозаннським мирним договором 1923 року залишився у складі Туреччини.

До речі, в минулому році в Шотландії на продаж виставили острів посеред мальовничого озера. Острів Інчконначан на озері Лох-Ломонд більше 7 століть належав родині Колкухоун. Він безлюдний, являє собою справжній куточок незайманої дикої природи. Ціна питання — півмільйона фунтів стерлінгів.