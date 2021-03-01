Жители Великобритании запечатлели падение крупного метеорита (фото и видео)

Космическое явление впечатлило британцев необыкновенно яркой вспышкой, которую заметили во многих регионах.

В ночь с 28 февраля на 1 марта в атмосферу Земли влетел большой метеорит, который заметили сотни человек из Великобритании и Ирландии. Фото и видео от очевидцев появились на странице UK Meteor Network в социальной сети Twitter.

Падение метеорита заметили около 21:55 по местному времени. Космическое тело медленно летело к поверхности планеты под острым углом, оставляя за собой яркий огненный след и распадаясь на части. Британским властям и астрономам оперативно поступили более сотни сообщений, сделанных в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Ноттингеме, Манчестере, Ливерпуле и других британских городах.

[ + – ] Метеорит Фото: UK Meteor Network

Многие свидетели прислали также записи с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали красивое явление, его поначалу даже приняли за фейерверк. Некоторые даже решили поискать уцелевшие фрагменты. Пользователи сети предполагают, что метеорит в итоге рухнул в море.

[ + – ] Падение метеорита над Великобританией

[ + – ] Падение метеорита над Великобританией

Падение метеорита также попало в объектив камер сети SCAMP, которая является частью более крупной французской сети FRIPON, действующей во многих странах Европы. Яркий огненный след поймали в небе над Кардиффом, Манчестером и Хонитоном.

[ + – ] Метеорит SCAMP Фото: FRIPON

Ранее стало известно, что на аукционе Christieʼs в Нью-Йорке выставили 75 метеоритов, один из которых содержит звездную пыль возрастом не менее семи миллиардов лет — новый обладатель сможет прикоснуться к космической древности. Продать с молотка решили 140-килограммовый космический объект, но самым дорогим считают "высокоэстетичный" каменный метеорит весом всего в семь килограмм. За него ценители и коллекционеры могут выложить не менее 180 тысяч долларов. "Кусочек Марса" может обойтись в 50 тысяч долларов, а метеориты с "драгоценными камнями из космоса" даже не смогли предварительно оценить.

Писали также, что 21 марта на расстоянии в 2 млн км от Земли пролетит самый большой и скоростной астероид 2021 года. NASA внесло космический камень в список "потенциально опасных" объектов, он имеет диаметр от 0,8 до 1,7 км и пролетит мимо планеты. По данным агентства, объект не является поводом для паники, однако астрономы все равно будут за ним пристально следить.