Жителі Великобританії зафіксували падіння великого метеорита (фото та відео)

Космічне явище вразило британців надзвичайно яскравим спалахом, який помітили в багатьох регіонах.

У ніч із 28 лютого на 1 березня в атмосферу Землі влетів великий метеорит, який помітили сотні людей з Великобританії та Ірландії. Фото та відео від очевидців з'явилися на сторінці UK Meteor Network у соціальній мережі Twitter.

Падіння метеорита помітили приблизно о 21:55 за місцевим часом. Космічне тіло повільно летіло до поверхні планети під гострим кутом, залишаючи за собою яскравий вогненний слід і розпадаючись на частини. Британській владі й астрономам оперативно надійшли понад сотні повідомлень, зроблених у Лондоні, Бірмінгемі, Брістолі, Ноттінгемі, Манчестері, Ліверпулі та інших британських містах.

[ + – ] метеорит Фото: UK Meteor Network

Багато свідків надіслали також записи з камер зовнішнього спостереження, які зафіксували красиве явище, його спочатку навіть сприйняли за феєрверк. Деякі навіть вирішили пошукати вцілілі фрагменти. Користувачі мережі припускають, що метеорит зрештою звалився в море.

[ + – ] Падіння метеорита над Великобританією

[ + – ] Падіння метеорита над Великобританією

Падіння метеорита також потрапило в об'єктив камер мережі SCAMP, яка є частиною більшої французької мережі FRIPON, що діє в багатьох країнах Європи. Яскравий вогненний слід зловили в небі над Кардіффом, Манчестером і Гонітоном.

[ + – ] метеорит SCAMP Фото: FRIPON

Раніше стало відомо, що на аукціоні Christie's у Нью-Йорку виставили 75 метеоритів, один з яких містить зоряний пил віком не менше семи мільярдів років — новий власник зможе доторкнутися до космічної давнини. Продати з молотка вирішили 140-кілограмовий космічний об'єкт, але найдорожчим вважають "високоестетичний" кам'яний метеорит вагою всього сім кілограм. За нього цінителі та колекціонери можуть віддати не менше 180 тисяч доларів. "Шматочок Марса" може коштувати 50 тисяч доларів, а метеорити з "дорогоцінними каменями з космосу" навіть не змогли попередньо оцінити.

Писали також, що 21 березня на відстані 2 млн км від Землі пролетить найбільший і швидкісний астероїд 2021 року. NASA внесло космічний камінь у список "потенційно небезпечних об" єктів, він має діаметр від 0,8 до 1,7 км і пролетить повз планети. За даними агентства, об'єкт не є приводом для паніки, однак астрономи все одно за ним пильно стежитимуть.