Полиция задержала экс-президента клуба "Барселона" за заказ пиар-кампании против Месси

В июле 2020 аудитор PwC сообщил, что не обнаружил доказательств заказа клубом проведения клеветнической кампании.

Каталонская полиция задержала бывшего президента испанского футбольного клуба "Барселона" 58-летнего Жозепа Марию Бартомеу. По мнению следствия, он заключал сделки от имени клуба в целях получения личной выгоды, сообщили испанские СМИ.

Вместе с Бартомеу арестованы бывший генеральный директор клуба и его юрист, а также советник Бартомеу. Перед арестами полиция провела обыски в офисе клуба.

По данным СМИ, операция полиции связана с наймом "Барселоной" компании, которая должна была провести в соцсетях кампанию по дискредитации Лионеля Месси и других лиц, выступавших против Бартомеу.

В феврале 2020 года испанская радиостанция Cadena Ser сообщила, что "Барселона" наняла компанию I3 Ventures для публикации в соцсетях негативных историй об игроках и деятелях клуба.

I3 Ventures, якобы, управляла различными учетными записями в Twitter и Facebook, где публиковались негативные истории о Месси, его жене Антонеле, Пике, Гвардиоле, Хави, Карлесе Пуйоле и бывшем президенте "Барселоны" Жоане Лапорте.

Утверждалось также, что "Барселона" пользуется услугами I3 Ventures с 2017 года, и ею было выставлено шесть различных счетов на общую сумму почти 1 млн евро. Также писали, что услуги компании оплачивались на 600% дороже, чем средние расценки на мониторинг соцсетей в Барселоне.

В июле 2020 года аудиторская компания PwC сообщила, что она не обнаружила доказательств того, что клуб "Барселона" заказывал I3 Ventures проведение клеветнической кампании.

Но полиция продолжила расследование.

В феврале 2020 года "Барселона" признала, что наняла I3 Ventures, но категорически отрицала, что у той была какая-либо связь с учетными записями в социальных сетях, которые публиковали негативные истории. В заявлении клуба говорилось, что все отношения с компанией будут будут прекращены, если подтвердится информация о такой связи.

Бартомеу и его совет директоров ушли в отставку в октябре прошлого года. Он являлся президентом "Барселоны" с января 2014 до октября 2020 года. При нем клуб четыре раза выиграл чемпионат Испании, победили в Лиге чемпионов, а также четыре раза взял Кубок Испании. Выборы нового президента клуба состоятся 7 марта.

Напомним, каталонский футбольный гранд "Барселона" находится на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода. Краткосрочные долги клуба составляют 730 млн евро. Еще 266 млн евро клуб должен выплатить банкам до 30 июня.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для Месси пришло время покинуть "Барселону". "Месси – молчаливый парень. Отсюда и начинаются проблемы. Все неудачи "Барселоны" ложатся на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить", – сказал он.