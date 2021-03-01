Поліція затримала екс-президента клубу "Барселона" за замовлення піар-кампанії проти Мессі

У липні 2020 аудитор PwC повідомив, що не виявив доказів замовлення клубом проведення наклепницької кампанії.

Каталонська поліція затримала колишнього президента іспанського футбольного клубу "Барселона" 58-річного Жозепа Марію Бартомеу. На думку слідства, він укладав угоди від імені клубу з метою отримання особистої вигоди, повідомили іспанські ЗМІ.

Разом з Бартомеу заарештовані колишній генеральний директор клубу та його юрист, а також радник Бартомеу. Перед арештами поліція провела обшуки в офісі клубу.

За даними ЗМІ, операція поліції пов'язана з наймом "Барселоною" компанії, яка повинна була провести в соцмережах кампанію з дискредитації Ліонеля Мессі та інших осіб, які виступали проти Бартомеу.

У лютому 2020 року іспанська радіостанція Cadena Ser повідомила, що "Барселона" найняла компанію I3 Ventures для публікації в соцмережах негативних історій про гравців та діячів клубу.

I3 Ventures, нібито, керувала різними обліковими записами в Twitter та Facebook, де публікувалися негативні історії про Мессі, його дружину Антонеле, Піке, Гвардіолі, Хаві, Карлеса Пуйоля і колишнього президента "Барселони" Жоана Лапорта.

Стверджувалося також, що "Барселона" користується послугами I3 Ventures з 2017 року, і нею було виставлено шість різних рахунків на загальну суму майже 1 млн євро. Також писали, що послуги компанії оплачувалися на 600% дорожче, ніж середні розцінки на моніторинг соцмереж у Барселоні.

У липні 2020 року аудиторська компанія PwC повідомила, що вона не виявила доказів того, що клуб "Барселона" замовляв I3 Ventures для проведення наклепницької кампанії.

Але поліція продовжила розслідування.

У лютому 2020 року "Барселона" визнала, що найняла I3 Ventures, але категорично заперечувала, що у тієї був якийсь зв'язок з обліковими записами у соціальних мережах, які публікували негативні історії. У заяві клубу ішлося, що всі відносини з компанією будуть будуть припинені, якщо підтвердиться інформація про такий зв'язок.

Бартомеу та його рада директорів пішли у відставку в жовтні минулого року. Він був президентом "Барселони" з січня 2014 до жовтня 2020 року. При ньому клуб чотири рази виграв чемпіонат Іспанії, переміг у Лізі чемпіонів, а також чотири рази взяв Кубок Іспанії. Вибори нового президента клубу відбудуться 7 березня.

Нагадаємо, каталонський футбольний гранд "Барселона" знаходиться на межі банкрутства. Борги клубу зросли до 1,2 млрд євро, а провідним гравцям клубу, включаючи Ліонеля Мессі, не виплатили зарплату за останні півроку. Короткострокові борги клубу складають 730 млн євро. Ще 266 млн євро клуб повинен виплатити банкам до 30 червня.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що для Мессі настав час покинути "Барселону". "Мессі — мовчазний хлопець. Звідси і починаються проблеми. Все невдачі "Барселони" лягають на плечі Мессі. Думаю, йому час іти", — сказав він.