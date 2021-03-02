Доставщик-"супергерой" поймал маленькую девочку, которая сорвалась с 12 этажа (видео)

Молодой человек сам удивился своей необыкновенной реакции, когда поймал ребенка после падения с большой высоты.

31-летний доставщик Нгуен Нгок Ман из Вьетнама спас жизнь трехлетней девочке, которая сорвалась с балкона на 12 этаже. Местные жители прозвали его "супергероем", передает VN Express International.

28 февраля водитель службы в Ханое доставки услышал детский крик и обнаружил, что малышка свисает с перил балкона и вот-вот сорвется вниз. Нгуен тут же выскочил из своего автомобиля и бросился на помощь. Он забрался на двухметровую стену и заметил, что ребенок может рухнуть на металлическую крышу здания, где хранятся электрогенераторы для нужд жилого комплекса — доставщик не нашел лучшего места для своего замысла.

Нгуен не устоял на покатой кровле и упал как раз в тот момент, когда девочка сорвалась с высоты около 50 метров. Доставщик бросился вперед и чудом поймал ее, удар оказался настолько сильным, что на крыше осталась вмятина.

"Все произошло в течение минуты. Я не понимал, как смог так быстро взобраться на крышу. Я не мог поверить, что спас девочке жизнь", — рассказал водитель журналистам.

[ + – ] Видео инцидента с девочкой в Ханое

Как заявили врачи Национальной детской больницы, малышка вывихнула бедро, но никаких других серьезных повреждений не получила. Сейчас она находится в гипсе и под наблюдением медиков.

По словам Нгуена, после инцидента его жизнь кардинально изменилась. Мужчина получил большую популярность в социальных сетях и сейчас получает тысячи отзывов на свои публикации. Несмотря на славу, он не считает себя героем и уверен, что любой должен был поступить так на его месте.

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