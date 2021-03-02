Доставник-"супергерой" зловив маленьку дівчинку, яка зірвалася з 12 поверху (відео)

Молодик сам здивувався своєю незвичайною реакцією, коли спіймав дитину після падіння з великої висоти.

31-річний постачальник Нгуен Нгок Ман із Вʼєтнаму врятував життя трирічній дівчинці, яка зірвалася з балкона на 12 поверсі. Місцеві жителі прозвали його "супергероєм", передає VN Express International.

28 лютого водій служби доставки в Ханої почув дитячий крик і помітив, що малятко звисає з перил балкона й ось-ось зірветься вниз. Нгуен одразу ж вискочив зі свого автомобіля і кинувся на допомогу. Він заліз на двометрову стіну та побачив, що дитина може впасти на металевий дах будівлі, де зберігаються електрогенератори для потреб житлового комплексу — постачальник не знайшов кращого місця для свого задуму.

Нгуен не встояв на похилій покрівлі й впав якраз у той момент, коли дівчинка зірвалася з висоти майже 50 метрів. Доставник кинувся вперед і дивом упіймав її, удар виявився настільки сильним, що на даху залишилася вмʼятина.

"Все відбулося протягом хвилини. Я не розумів, як зміг так швидко піднятися на дах. Я не міг повірити, що врятував дівчинці життя", — розповів водій журналістам.

[ + – ] Відео інциденту з дівчинкою в Ханої

Як заявили лікарі Національної дитячої лікарні, дівчинка вивихнула стегно, але ніяких інших серйозних пошкоджень не отримала. Зараз вона знаходиться в гіпсі й під наглядом медиків.

За словами Нгуена, після інциденту його життя кардинально змінилося. Чоловік отримав велику популярність у соціальних мережах і зараз отримує тисячі відгуків на свої публікації. Незважаючи на славу, він не вважає себе героєм і впевнений, що будь-хто мав вчинити так на його місці.

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