Борьба с COVID-19 и отношения с Китаем: Госдеп США озвучил 8 главных целей Байдена

При этом, если сейчас какой-либо важный вызов не попал в список, это означает, что работа над ним ведется, но пока рано сообщать о ней.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил 8 приоритетов во внешней политике США. Об этом он заявил в ходе видеообращения.

Основным приоритетом для Штатов во внешней политике станет политика дипломатии, а не политика военного вмешательства. Но при этом Блинкен отметил, что успех такой политики возможен только при условии наличия мощной и сильной армии.

Генсек отмечает, что если в этом списке нет какого-либо важного вопроса, то это не значит, что он не в приоритете. Работа над другими вопросами также будет активно вестись. О них будет сообщено позже. 8 целей являются самыми срочными.

Администрация президента Джо Байдена выделила такие цели для себя:

Преодоление COVID-19 и усилить глобальную охрану здоровья;

Уйти от экономического кризиса и построить более стабильную и инклюзивную глобальную экономику;

Обновить крепость демократии в США и мире;

Создать гуманную и эффективную систему иммиграции в стране;

Уважать отношения с союзниками и партнерами;

Преодолеть климатический кризис путем стимулирования "зеленой энергетики";

Обеспечить лидерство США в сфере технологий;

Решить наибольший геополитическое испытание XXI века — отношения с США.

"Все эти вопросы одновременно и внутренние, и внешние. И мы должны к ним относиться именно так, иначе мы получим неудачу. Преодоление COVID-19 означает вакцинировать людей в США и заграницей. Возглавление глобальной экономики означает правильные инвестиции в США и сопротивление несправедливым торговым практикам Китая и других", — отметил Блинкен.

[ + – ] Видео на английском.

Напомним, Энтони Блинкен заявил о готовящимся пакете санкций против КНДР и России. 2 марта Штаты ввели санкции против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.