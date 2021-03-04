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Боротьба з COVID-19 і відносини з Китаєм: Держдеп США озвучив 8 головних цілей Байдена

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зовнішня політика сша, виклики сша в світі
Фото: скриншот

При цьому, якщо зараз який-небудь важливий виклик не потрапив у список, це означає, що робота над ним ведеться, але поки рано повідомляти про неї.

Державний секретар США Ентоні Блінкен озвучив 8 пріоритетів у зовнішній політиці США. Про це він заявив у ході відеозвернення.

Основним пріоритетом для Штатів у зовнішній політиці стане політика дипломатії, а не політика військового втручання. Але при цьому Блінкен зазначив, що успіх такої політики можливий лише за умови наявності потужної і сильної армії.

Генсек зазначає, що якщо в цьому списку немає якогось важливого питання, то це не означає, що він не в пріоритеті. Робота над іншими питаннями також буде активно вестися. Про них буде повідомлено пізніше. 8 цілей є найбільш терміновими.

Адміністрація президента Джо Байдена виділила такі цілі для себе:

  • Подолання COVID-19 і посилення глобальної охорони здоров'я;
  • Піти від економічної кризи і побудувати більш стабільну та інклюзивну глобальну економіку;
  • Оновити демократію в США та світі;
  • Створити гуманну та ефективну систему імміграції в країні;
  • Поважати відносини із союзниками і партнерами;
  • Подолати кліматичну кризу шляхом стимулювання "зеленої енергетики";
  • Забезпечити лідерство США у сфері технологій;
  • Вирішити найбільше геополітичне випробування XXI століття — відносини із США.

"Усі ці питання одночасно і внутрішні, і зовнішні. І ми повинні до них ставитися саме так, інакше ми отримаємо невдачу. Подолання COVID-19 означає вакцинувати людей у США і за кордоном. Очолювання глобальної економіки означає правильні інвестиції в США і опір несправедливим торговим практикам Китаю та іншим", — зазначив Блінкен.

Відео англійською.

Нагадаємо, що Ентоні Блінкен заявив про пакет санкцій проти КНДР і Росії. 2 березня Штати ввели санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.