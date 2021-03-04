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В российские школы для слабовидящих закупят тактильные 3D портреты Сталина, Путина и Трампа

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тактильные портреты для слепых и слабовидящих
Фото: Тифлоцентр "Вертикаль" | (Слева направо) Путин, Сталин и Трамп

Всего планируется закупить 12 портретов, среди которых также будет Эйнштейн, Брайль, Екатирина II и другие.

В Ярославской области России местные власти закупят 12 тактильных 3d портретов в виде "оборудования для слепых и слабовидящих обучающихся". Об этом сообщает "Открытые медиа".

Для строительства школы в одном из сел области власти решили закупить портретов на 26 468 рублей (9981 гривен по курсу НБУ). По словам руководителя пресс-службы Всероссийского общества слепых Евгения Калашникова, такие портреты позволят расширить горизонты познания, изучая культуру.

портреты для российской школы
Скриншот планируемой закупки
Фото: "Открытые медиа"

Планируется закупка следующих портретов:

  • Президента РФ Владимира Путина;
  • Экс-президента США Дональда Трампа;
  • Российского императора Николая II;
  • Председателя КНР Мао Цзэдуна;
  • Писателя Льва Толстова;
  • Поэта Александра Пушкина;
  • Физика Альберта Энштейна;
  • Императрицы Екатирины II;
  • Основателя системы письма для слепых Луи Брайля;
  • Первого космонавта Юрия Гагарина.

При этом Калашников не видит ничего странного в таком списке: "Почему нет? Слепой человек слышит, как говорит президент, руководитель большой страны. А как он выглядит, можно понять, только ощутив руками. Такого рода портрет — это замечательная вещь, чтобы прочувствовать, кто у тебя президент, почувствовать исторических деятелей".

Напомним, "отряды Путина" потребовали закрыть Clubhouse из-за бардака и за аморальность. Также в Тверской области России рухнула водонапорная башня на машину коммунальщиков, на которой они прибыли ее чинить.