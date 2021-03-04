В российские школы для слабовидящих закупят тактильные 3D портреты Сталина, Путина и Трампа
Всего планируется закупить 12 портретов, среди которых также будет Эйнштейн, Брайль, Екатирина II и другие.
В Ярославской области России местные власти закупят 12 тактильных 3d портретов в виде "оборудования для слепых и слабовидящих обучающихся". Об этом сообщает "Открытые медиа".
Для строительства школы в одном из сел области власти решили закупить портретов на 26 468 рублей (9981 гривен по курсу НБУ). По словам руководителя пресс-службы Всероссийского общества слепых Евгения Калашникова, такие портреты позволят расширить горизонты познания, изучая культуру.
Планируется закупка следующих портретов:
- Президента РФ Владимира Путина;
- Экс-президента США Дональда Трампа;
- Российского императора Николая II;
- Председателя КНР Мао Цзэдуна;
- Писателя Льва Толстова;
- Поэта Александра Пушкина;
- Физика Альберта Энштейна;
- Императрицы Екатирины II;
- Основателя системы письма для слепых Луи Брайля;
- Первого космонавта Юрия Гагарина.
При этом Калашников не видит ничего странного в таком списке: "Почему нет? Слепой человек слышит, как говорит президент, руководитель большой страны. А как он выглядит, можно понять, только ощутив руками. Такого рода портрет — это замечательная вещь, чтобы прочувствовать, кто у тебя президент, почувствовать исторических деятелей".
Напомним, "отряды Путина" потребовали закрыть Clubhouse из-за бардака и за аморальность. Также в Тверской области России рухнула водонапорная башня на машину коммунальщиков, на которой они прибыли ее чинить.