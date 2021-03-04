Всего планируется закупить 12 портретов, среди которых также будет Эйнштейн, Брайль, Екатирина II и другие.

В Ярославской области России местные власти закупят 12 тактильных 3d портретов в виде "оборудования для слепых и слабовидящих обучающихся". Об этом сообщает "Открытые медиа".

Для строительства школы в одном из сел области власти решили закупить портретов на 26 468 рублей (9981 гривен по курсу НБУ). По словам руководителя пресс-службы Всероссийского общества слепых Евгения Калашникова, такие портреты позволят расширить горизонты познания, изучая культуру.

[ + – ] Скриншот планируемой закупки Фото: "Открытые медиа"

Планируется закупка следующих портретов:

Президента РФ Владимира Путина;

Экс-президента США Дональда Трампа;

Российского императора Николая II;

Председателя КНР Мао Цзэдуна;

Писателя Льва Толстова;

Поэта Александра Пушкина;

Физика Альберта Энштейна;

Императрицы Екатирины II;

Основателя системы письма для слепых Луи Брайля;

Первого космонавта Юрия Гагарина.

При этом Калашников не видит ничего странного в таком списке: "Почему нет? Слепой человек слышит, как говорит президент, руководитель большой страны. А как он выглядит, можно понять, только ощутив руками. Такого рода портрет — это замечательная вещь, чтобы прочувствовать, кто у тебя президент, почувствовать исторических деятелей".

Напомним, "отряды Путина" потребовали закрыть Clubhouse из-за бардака и за аморальность. Также в Тверской области России рухнула водонапорная башня на машину коммунальщиков, на которой они прибыли ее чинить.