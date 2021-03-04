У російські школи для слабозорих закуплять тактильні 3D портрети Сталіна, Путіна й Трампа
Всього планується закупити 12 портретів, серед яких також буде Ейнштейн, Брайль, Катерини II та інші.
У Ярославській області Росії місцеві влада закупить 12 тактильних 3d портретів у вигляді "обладнання для сліпих і слабозорих учнів". Про це повідомляє "Відкриті медіа".
Для будівництва школи в одному із сіл області влада вирішила закупити портрети на 26 468 рублів (9 981 гривень за курсом НБУ). За словами керівника прес-служби Всеросійського товариства сліпих Євгенія Калашникова, такі портрети дозволять розширити горизонти пізнання, вивчаючи культуру.
Планується закупівля таких портретів:
- президента РФ Володимира Путіна;
- екс-президента США Дональда Трампа;
- російського імператора Миколи II;
- голови КНР Мао Цзедуна;
- письменника Льва Толстого;
- поета Олександра Пушкіна;
- фізика Альберта Енштейна;
- імператриці Катерини II;
- засновника системи письма для сліпих Луї Брайля;
- першого космонавта Юрія Гагаріна.
При цьому Калашников не бачить нічого дивного в такому списку: "Чому ні? Сліпа людина чує, як каже президент, керівник великої країни. А як він виглядає, можна зрозуміти, тільки відчувши руками. Такого роду портрет — це чудова річ, щоб відчути, хто у тебе президент, відчути історичних діячів".
Нагадаємо, "загони Путіна" вимагали закрити Clubhouse через бардак і за аморальність. Також у Тверській області Росії впала водонапірна вежа на машину комунальників, на якій вони прибули, щоб її лагодити.