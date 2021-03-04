Всього планується закупити 12 портретів, серед яких також буде Ейнштейн, Брайль, Катерини II та інші.

У Ярославській області Росії місцеві влада закупить 12 тактильних 3d портретів у вигляді "обладнання для сліпих і слабозорих учнів". Про це повідомляє "Відкриті медіа".

Для будівництва школи в одному із сіл області влада вирішила закупити портрети на 26 468 рублів (9 981 гривень за курсом НБУ). За словами керівника прес-служби Всеросійського товариства сліпих Євгенія Калашникова, такі портрети дозволять розширити горизонти пізнання, вивчаючи культуру.

[ + – ] Скріншот планованої закупівлі Фото: "Открытые медиа"

Планується закупівля таких портретів:

президента РФ Володимира Путіна;

екс-президента США Дональда Трампа;

російського імператора Миколи II;

голови КНР Мао Цзедуна;

письменника Льва Толстого;

поета Олександра Пушкіна;

фізика Альберта Енштейна;

імператриці Катерини II;

засновника системи письма для сліпих Луї Брайля;

першого космонавта Юрія Гагаріна.

При цьому Калашников не бачить нічого дивного в такому списку: "Чому ні? Сліпа людина чує, як каже президент, керівник великої країни. А як він виглядає, можна зрозуміти, тільки відчувши руками. Такого роду портрет — це чудова річ, щоб відчути, хто у тебе президент, відчути історичних діячів".

Нагадаємо, "загони Путіна" вимагали закрити Clubhouse через бардак і за аморальність. Також у Тверській області Росії впала водонапірна вежа на машину комунальників, на якій вони прибули, щоб її лагодити.