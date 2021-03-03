"Бардак и аморальность": "Отряды Путина" потребовали закрыть Clubhouse (видео)

Пенсионеры обвинили соцсеть в аморальности и развращении российской молодежи.

Представители неформальной общественной организации "Отряды Путина" записали видеообращение, в котором призвали власти закрыть новую социальную сеть Clubhouse на территории России.

По словам участников собрания, состоящих из лиц пенсионного возраста, этот ресурс несет большую опасность для российской молодежи.

"Просто там начинается бардак, начинаются притоны, развал всего, просто сплошная аморальность. До чего же мы дойдем? Давайте, пока она еще не разбрелась по всей России семимильными шагами. Пьянством угрожает всему, гибнет молодежь от этого. Наша общественная организация просит немедленно закрыть, чтобы дальше она не распространялась, иначе она всю Россию сегодня подтопчет своей аморальностью", – говорит активистка на переднем плане.

Она заявила, что соцсеть особенно губительна для молодых парней, которые ночами просиживают в сети.

"Мы все против этого Clubhouse. Там и самоубийства, и притоны, мы – за свою молодежь", "Нам такая сеть не нужна в России", "Она аморальна", "Нам жалко нашу молодежь. И так жизнь не очень такая, легкая, а тут еще они затрудняют молодежь, они вообще жизни не видят", "А я переживаю, что туда попадают безнаказанно дети. И вот это конечно страшно", "Нас и так подвела в прошлом году пандемия, а теперь еще и это. Какая будет демография? Кто будет рожать? Где наша молодежь?", – соглашаются и другие члены "Отрядов Путина".

В конце все собравшиеся скандируют "Закрыть!".

[ + – ] Требование к властям закрыть Clubhouse пенсионеры мотивируют "аморальностью" соцсети

Clubhouse — социальная сеть, которую основали в 2020 году. В основе лежит идея голосового общения между пользователями. В приложении есть "комнаты" и "клубы" по интересам. В одной такой комнате может находиться до 5 тысяч человек. На данный момент в социальной сети зарегистрировались уже более 3 млн человек. Попасть в социальную сеть можно только при помощи инвайт-кода, который может прислать зарегистрированный пользователь.

Как известно, совсем недавно американский миллиардер и инженер Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в Clubhouse. В свою очередь пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков заявил, что это предложение является интересным, однако для начала с ним необходимо "разобраться".

Есть и персоны, которым в соцсеть путь заказан. Так, Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Владимира Соловьева. Причем сделано это было два раза.