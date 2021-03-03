"Бардак і аморальність": "Загони Путіна" зажадали закрити Clubhouse (відео)

Пенсіонери звинуватили соцмережу в аморальності та розбещенні російської молоді.

Представники неформальної громадської організації "Загони Путіна" записали відеозвернення, в якому закликали владу закрити нову соціальну мережу Clubhouse на території Росії.

За словами учасників зборів, що складаються з осіб пенсійного віку, цей ресурс несе велику небезпеку для російської молоді.

"Просто там починається бардак, починаються кубла, розвал всього, просто суцільна аморальність. До чого ж ми дійдемо? Давайте, поки вона ще не розійшлася по всій Росії семимильними кроками. Пияцтво загрожує всьому, гине молодь від цього. Наша громадська організація просить негайно закрити, щоб далі вона не поширювалася, інакше вона всю Росію сьогодні підтопче своєю аморальністю", — говорить активістка на передньому плані.

Вона заявила, що соцмережа особливо згубна для молодих хлопців, які ночами просиджують в мережі.

"Ми всі проти цього Clubhouse. Там і самогубства, і кубла, ми — за свою молодь", "Нам така мережа не потрібна в Росії", "Вона аморальна", "Нам шкода нашу молодь. І так життя не дуже таке, легке, а тут ще вони ускладнюють молодь, вони взагалі життя не бачать", "А я переживаю, що туди потрапляють безкарно діти. І ось це звичайно страшно", "Нас і так підвела минулого року пандемія, а тепер ще й це. Яка буде демографія? Хто народжуватиме? Де наша молодь?", — погоджуються й інші члени "Загонів Путіна".

В кінці всі присутні скандують "Закрити!".

[ + – ] Вимогу до влади закрити Clubhouse пенсіонери мотивують "аморальністю" соцмережі

Clubhouse — соціальна мережа, яку заснували у 2020 році. В основі лежить ідея голосового спілкування між користувачами. У додатку є "кімнати" і "клуби" за інтересами. В одній такій кімнаті може знаходитися до 5 тисяч осіб. Зараз в соціальній мережі зареєструвалися вже понад 3 млн осіб. Потрапити в соціальну мережу можна тільки за допомогою інвайт-коду, який може надіслати зареєстрований користувач.

Як відомо, зовсім недавно американський мільярдер та інженер Ілон Маск запросив президента Росії Володимира Путіна поспілкуватися в Clubhouse. Зі свого боку прес-секретар останнього Дмитро Пєсков заявив, що ця пропозиція є цікавою, однак для початку з ним необхідно "розібратися".

Є й персони, яким у соцмережу шлях замовлений. Так, Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова. До того ж зроблено це було два рази.