В Париже активисты Greenpeace раскрасили самолет в зеленый цвет (видео)

Участники акции объяснили свои действия необходимостью сокращения числа полетов из-за вреда климату

Активисты движения Greenpeace проникли на территорию аэропорта "Шарль-де-Голль" (Париж, Франция) и раскрасили авиалайнер Boeing 777 компании Air France зеленой краской.

Об этом в своем микроблоге в Twitter проинформировала пресс-служба движения.

Сообщается, что отдельные активисты залезли при этом на крыло самолета и развернули плакаты с надписями "Есть ли пилот, который спасет климат?" и "Решение: меньше самолетов".

Подобным образом участники акции отреагировали на то, что, по их мнению, авиационная политика властей вредит экологии, а "чрезвычайная климатическая ситуация" требует сокращения количества полетов.

[ + – ] Акция Greenpeace

[ + – ] Активисты Greenpeace "красят" самолет

[ + – ] Активисты Greenpeace на территории аэропорта "Шарль-де-Голль"

Выбросы парниковых газов от скота в Евросоюзе составляют 17% от общего объема выбросов и наносят в два раза больший вред климату, чем все автомобили, находящиеся в использовании. Об этом говорится в исследовании Greenpeace.

"Европейские лидеры слишком долго игнорировали влияние животноводства на климат. Наука поняла, как и цифры: мы не сможем предотвратить худшим климатическим изменениям, если политика будет продолжать защищать промышленное производство мяса и молочных продуктов", — уверен директор сельскохозяйственного подразделения Greenpeace Марк Контиеро.

Напомним, несмотря на то, что во время изоляции выбросы CO2 резко снизились, концентрация этого долговечного газа в атмосфере продолжает расти.

Фокус писал о том, что волонтеры движения Breakfreefromplastic и Greenpeace провели проверки в 42 странах. В рамках проверок они собирали с побережий пластиковый мусор и определяли, какими компаниями были выпущены товары, ставшие утилем.

Среди 187 тысяч частичек пластика волонтеры нашли логотипы нескольких тысяч брендов. По результатам 239 аудитов чаще всего на побережьях и природных территориях встречается пластик, принадлежащий бренду Coca-Cola. Следом идут Pepsico — 12%, Heineken International — 10% и Mars Incorporated — 10%.