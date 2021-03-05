У Парижі активісти Greenpeace розфарбували літак у зелений колір (відео)

Учасники акції пояснили свої дії необхідністю скорочення числа польотів через шкоду клімату

Активісти руху Greenpeace проникли на територію аеропорту "Шарль-де-Голль" (Париж, Франція) і розфарбували авіалайнер Boeing 777 компанії Air France зеленою фарбою.

Про це у своєму мікроблозі у Twitter поінформувала прес-служба руху.

Повідомляється, що окремі активісти залізли при цьому на крило літака і розгорнули плакати з написами "Чи є пілот, який врятує клімат?" і "Рішення: менше літаків".

Подібним чином учасники акції відреагували на те, що, на їхню думку, авіаційна політика влади шкодить екології, а "надзвичайна кліматична ситуація" вимагає скорочення кількості польотів.

[ + – ] Акція Greenpeace

[ + – ] Активісти Greenpeace "фарбують" літак

[ + – ] Активісти Greenpeace на території аеропорту "Шарль-де-Голль"

Викиди парникових газів від худоби в Євросоюзі становлять 17% від загального обсягу викидів і наносять e два рази більшої шкоди клімату, ніж всі автомобілі, що є у використанні. Про це йдеться в дослідженні Greenpeace.

"Європейські лідери занадто довго ігнорували вплив тваринництва на клімат. Наука зрозуміла, що ми не зможемо запобігти найгіршим кліматичним змінам, якщо політика буде продовжувати захищати промислове виробництво м'яса і молочних продуктів", — упевнений директор сільськогосподарського підрозділу Greenpeace Марк Контіеро.

Нагадаємо: незважаючи на те, що під час ізоляції викиди CO2 різко знизилися, концентрація цього довговічного газу в атмосфері продовжує зростати.

Фокус писав про те, що волонтери руху Breakfreefromplastic і Greenpeace провели перевірки в 42 країнах. У рамках перевірок вони збирали з узбереж пластикове сміття і визначали, якими компаніями були випущені товари, що стали брухтом.

Серед 187 тисяч частинок пластику волонтери знайшли логотипи декількох тисяч брендів. За результатами 239 аудитів найчастіше на узбережжях і природних територіях є пластик, що належить бренду Coca-Cola. Слідом ідуть Pepsico — 12%, Heineken International — 10% і Mars Incorporated — 10%.