Слишком много пенсионеров: в Китае планируют стимулировать рождение детей

Власти страны всерьез озабочены быстрым ростом численности пожилого населения

Власти Китая заинтересованы в том, чтобы жители страны жили и работали дольше, таким образом планируется компенсировать падение рождаемости и рост числа людей пенсионного возраста.

Как сообщает Wall Street Journal, в течение следующих пяти лет правительство Китая намерено увеличить на год продолжительность жизни своих граждан, а также поднять пенсионный возраст, установленный законом и стимулировать рождение детей за счет облегчения финансовой нагрузки для родителей.

В проекте экономического плана, который был обнародован в пятницу, 5 марта, изложены предложения по экономическим и социальным изменениям, включая политику построения "здорового Китая".

Wall Street Journal пишет, что стремительное увеличение численности пожилого страны населения угрожает истощить финансы Китая, учитывая то, что нынешняя и будущая рабочая сила сокращаются. К тому же, ситуацию может усугубить пандемия коронавируса.

Подсчитано, что в прошлом году рождаемость в Китае упала на двузначный процент. Это может значить, что в 2021 году в стране родится меньше детей, чем в любой другой год с 1961 года, когда жители Китая страдали от массового голода.

В свою очередь, консалтинговая компания Capital Economics (Лондон, Великобритания) сообщила в отчете, что численность рабочей силы в Китае будет сокращаться более чем на 0,5% в год.

Ранее сообщалось, что правительство Японии профинансирует сервисы знакомств, чтобы в стране повысилась рождаемость.

Также мы писали, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что количество населения в стране должно быть пропорционально имеющимся ресурсам и призвал египтян не заводить много детей – максимум два ребенка на семью.

Фокус сообщал, что научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко, объясняя причины снижения численности населения Украины, отметила, что в нашей стране уровень рождаемости один из самых низких по всей Европе.