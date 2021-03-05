"Пускай ищут": Лукашенко рассказал о "дворце", в котором жил с матерью (видео)

Работников завода и СМИ самопровозглашенный лидер страны также уверял, что у него нет "каких-то миллиардов".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем "дворце". По его словам, у него есть небольшой дом, в котором он жил с матерью, а все остальное — "принадлежит государству". Об этом он рассказал во время встречи с работниками завода "Мотовело", сообщает БелТА.

Сейчас же он заявил, что если кто-то сможет найти его дворец, то Лукашенко пригласит туда СМИ и публично покажет.

"Я у своего государства ничего не украл, не взял. Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть "дворец". По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству", — заявляет Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что якобы оппозиция пытается найти его дворец.

"В частности, сейчас наши беглые (оппозиционеры – ред.) — нашли "дворец Путина" — пытаются найти дворец Лукашенко… Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение", — сказал Лукашенко.

Напомним, организация российского политика Алексея Навального — Фонд борьбы с коррупцией, 19 января выпустила ролик о роскошном дворце Владимира Путина в Геленджике, городе-курорте в Краснодарском крае РФ на Черноморском побережье.

В ролике рассказывается о целом комплексе построек и владений, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Фактически, это государство в государстве. И оно все еще строится. Оказалось, что в основном здании, построенном четыре года назад, была обнаружена плесень, так что теперь стройка и отделка возобновилась.

Ранее Лукашенко заявлял, что не намерен передавать власть в стране своим детям после того как покинет пост президента страны. Своего младшего сына Николая Лукашенко часто называл своим наследником и преемником. Он включал его в состав официальных зарубежных делегаций в рамках официальных визитов, начиная с его пятилетнего возраста.