"Будиночок 7х8". Лукашенко розповів про свій "палац" (відео)

Під час виступу перед працівниками заводу, Лукашенко розповів, що у нього залишився "палац", в якому він жив з матір'ю.

Олександр Лукашенко розповів про свій "палац". Про це він розповів під час зустрічі з працівниками заводу "Мотовело", повідомляє БелТА.

Раніше Лукашенко заявляв, що нібито опозиція намагається знайти його палац.

"Зокрема, зараз наші швидкі (опозиціонери — ред.) — знайшли "палац Путіна" — намагаються знайти палац Лукашенка... Нехай шукають, показують. А ми потім візьмемо за руку деяких з протестунів і покажемо. Вони вже там дрони піднімають, літають. Я так спостерігаю за цим і думаю: "Слухайте, ну якщо ви хочете щось дізнатися, ви зверніться до мене. Ми вам покажемо будь-яке приміщення", — сказав Лукашенко.

Зараз він заявив, що якщо хтось зможе знайти його палац, то Лукашенко запросить туди ЗМІ і публічно покаже.

"Я у своєї держави нічого не вкрав, не взяв. Тому вам просто хочу повторитися, сказавши про те, що у мене є "палац". По-моєму, 7х8 будиночок, де я виріс з матір'ю. Ось це мій палац. Все. Все інше належить державі", — заявляє Лукашенко.

Нагадаємо, організація російського політика Олексія Навального — Фонд боротьби з корупцією, 19 січня випустила ролик про розкішний палац Володимира Путіна в Геленджику, місті-курорті у Краснодарському краї РФ на Чорноморському узбережжі.

У ролику розповідається про цілий комплекс будівель та володінь, які всі разом складають величезний маєток розміром з 39 князівств Монако. І це розміри тільки основного володіння з палацом посередині. Фактично, це держава в державі. І це досі будується. Виявилося, що в основній будівлі, побудованій чотири роки тому, виявили цвіль, тому тепер будівництво та оздоблення відновилися.

Пізніше Путін заявив, що палац не належить ні йому, ні будь-кому з його близьких. Зі свого боку, прес-секретар голови Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що об'єкт є власністю кількох бізнесменів.