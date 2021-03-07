На референдуме в Швейцарии граждане высказались за запрет паранджи

Швейцарский Центральный мусульманский совет назвал воскресное голосование "черным днем" для мусульман.

Граждане Швейцарии проголосовали на референдуме в воскресенье за запрет на ношение скрывающей лицо одежды, включая паранджу или никаб, которые носят мусульманские женщины.

Об этом сообщает ВВС.

Согласно официальным результатам, за введение ограничений проголосовали около 51,2 %, принявших участие в голосовании, против – 48,8.

В Центральном совете мусульман Швейцарии уже заявили, что это был "черный день" для мусульман.

"Сегодняшнее решение открывает старые раны, еще больше расширяет принцип правового неравенства и посылает четкий сигнал об исключении мусульманского меньшинства", – говорится в заявлении совета.

Там добавили, что будут оспаривать решение в суде.

Издание отмечает, результаты референдума показали, что против ношения паранджи не выступило подавляющее большинство швейцарцев, но этого достаточно, чтобы запрет на закрытие лица был записан в швейцарской конституции.

Правительство Швейцарии выступало против таких ограничений, аргументируя это тем, что государство не вправе диктовать женщинам, какую одежду носить.

Согласно исследованию Люцернского университета, в Швейцарии практически никто из мусульманских женщин не закрывает свое лицо в общественных местах. Всего в стране проживает около 8,6 миллиона человек, которые считают себя мусульманами, что составляет около 5 % населения страны. Большинство из них являются уроженцами Турции, Боснии и Косово.

Граждане Швейцарии имеют прямое право голоса в рамках системы прямой демократии в стране. Их регулярно приглашают голосовать по различным вопросам на общенациональных или региональных референдумах.

В воскресном референдуме ислам не упоминался напрямую, голосование широко называли "запретом паранджи".

Председатель комитета по референдуму Вальтер Вобманн в преддверии голосования охарактеризовал закрытия лица мусульманскими женщинами как "символ крайнего политического ислама, который становится все более заметным в Европе, и которому нет места в Швейцарии".

"В Швейцарии наша традиция заключается в том, что вы показываете свое лицо. Это знак наших основных свобод", – сказал он.

Организация Amnesty International выступила против предложенного запрета, назвав его "опасной политикой, нарушающей права женщин, в том числе на свободу выражения мнений и религии".

Напомним, верхняя палата парламента Швейцарии одобрила законопроект, который разрешит однополым парам заключать браки. Благодаря этому права гомосексуалов в стране станут такими же, как и в большей части стран ЕС.