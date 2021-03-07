На референдумі в Швейцарії громадяни висловилися за заборону паранджі

Швейцарський Центральна мусульманська рада назвала недільне голосування "чорним днем" для мусульман.

Громадяни Швейцарії проголосували на референдумі в неділю за заборону носіння одягу, що приховує обличчя, включаючи паранджу або нікаб, які носять мусульманські жінки.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з офіційними результатами, за введення обмежень проголосували близько 51,2% громадян, які взяли участь в голосуванні, проти — 48,8.

В Центральній раді мусульман Швейцарії вже заявили, що це був "чорний день" для мусульман.

"Сьогоднішнє рішення відкриває старі рани, ще більше розширює принцип правовоi нерівності і посилає чіткий сигнал про виключення мусульманської меншини", — йдеться в заяві ради.

Там додали, що будуть оскаржувати рішення в суді.

Видання зазначає, результати референдуму показали, що проти носіння паранджі не виступиkf переважна більшість швейцарців, але цього достатньо, щоб заборона на закриття обличчя була записана в швейцарській конституції.

Уряд Швейцарії виступив проти таких обмежень, аргументуючи це тим, що держава не має права диктувати жінкам, який одяг носити.

Згідно з дослідженням Люцернського університету, в Швейцарії практично ніхто з мусульманських жінок не закриває своє обличчя в громадських місцях. Всього в країні проживає близько 8,6 мільйона чоловік, які вважають себе мусульманами, що становить близько 5% населення країни. Більшість з них є уродженцями Туреччини, Боснії і Косово.

Громадяни Швейцарії мають пряме право голосу в рамках системи прямої демократії в країні. Їх регулярно запрошують голосувати з різних питань на загальнонаціональних або регіональних референдумах.

У недільному референдумі іслам не згадувався безпосередньо, голосування широко називали "забороною паранджі".

Голова комітету з референдуму Вальтер Вобманн напередодні голосування охарактеризував закриття обличчя мусульманськими жінками як "символ крайнього політичного ісламу, який стає все більш помітним в Європі, і якому немає місця в Швейцарії".

"У Швейцарії наша традиція полягає в тому, що ви показуєте своє обличчя. Це знак наших основних свобод", — сказав він.

Організація Amnesty International виступила проти заборони, назвавши це "небезпечною політикою, що порушує права жінок, в тому числі на свободу вираження думок і релігії".

Нагадаємо, верхня палата парламенту Швейцарії схвалила законопроект, який дозволить одностатевим парам укладати шлюби. Завдяки цьому права гомосексуалів в країні стануть такими ж, як і в більшій частині країн ЄС.