Пожартував про вбивства мусульман: поліція розслідує дії коміка Антона Стенюка, деталі

Якщо слідство підтвердить факт кримінального порушення, коміку загрожує покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

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Поліція Києва розслідує дії українського стендап-коміка Антона Стенюка після того, як у мережі спалахнув скандал через його жарти про вбивства мусульман. Наразі триває досудове розслідування, коміку можуть оголосити підозру в порушенні рівноправності громадян за релігійними переконаннями, повідомили в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" представники Національної поліції.

"Нині триває досудове розслідування за ст. 161 ч. 1 КК (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — ІФ-У), підозр наразі немає", — зазначили правоохоронці.

За названою статтею можуть присудити штраф у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років.

"Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що потрібно вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що зараз це не на часі. Тим більше, цим уже займаються іудеї", — так звучав жарт коміка.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 25 вересня показав фрагмент сольного стендап-концерту "Чуттєвий", що з'явився в YouTube-каналі проєкту "Підпільний стендап" за три місяці до того, та заявив про міжрелігійну ворожнечу. Після цього на подію відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Увечері 25 вересня Антон Стенюк публічно перепросив за жарт у своєму Instagram. Він сказав, що усвідомив свою помилку, попросить вибачення у мусульманської спільноти та сподівається на "розуміння та милосердя".