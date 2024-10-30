Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина

Пошутил об убийствах мусульман: полиция расследует действия комика Антона Стенюка, детали

стендап-комик, Антон Стенюк, неудачная шутка, шутка о мусульманах
Фото: instagram.com/antonstenyuk/ | Комику Антону Стенюку грозит ответственность за шутку об убийствах мусульман

Если следствие подтвердит факт уголовного нарушения, комику грозит наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Related video

Полиция Киева расследует действия украинского стендап-комика Антона Стенюка после того, как в сети разгорелся скандал из-за его шуток об убийствах мусульман. Сейчас продолжается досудебное расследование, комику могут объявить подозрение в нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям, сообщили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" представители Национальной полиции.

"Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 161 ч. 1 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам — ИФ-У), подозрений пока нет", — отметили правоохранители.

По названной статье могут присудить штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

"Эта война — это просто нонсенс. Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что нужно убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", — так звучала шутка комика.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 25 сентября показал фрагмент сольного стендап-концерта "Чувственный", который появился в YouTube-канале проекта "Подпольный стендап" за три месяца до того, и заявил о межрелигиозной вражде. После этого на событие отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Вечером 25 сентября Антон Стенюк публично извинился за шутку в своем Instagram. Он сказал, что осознал свою ошибку, попросит прощения у мусульманского сообщества и надеется на "понимание и милосердие".