Пошутил об убийствах мусульман: полиция расследует действия комика Антона Стенюка, детали

Если следствие подтвердит факт уголовного нарушения, комику грозит наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

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Полиция Киева расследует действия украинского стендап-комика Антона Стенюка после того, как в сети разгорелся скандал из-за его шуток об убийствах мусульман. Сейчас продолжается досудебное расследование, комику могут объявить подозрение в нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям, сообщили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" представители Национальной полиции.

"Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 161 ч. 1 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам — ИФ-У), подозрений пока нет", — отметили правоохранители.

По названной статье могут присудить штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

"Эта война — это просто нонсенс. Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что нужно убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", — так звучала шутка комика.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 25 сентября показал фрагмент сольного стендап-концерта "Чувственный", который появился в YouTube-канале проекта "Подпольный стендап" за три месяца до того, и заявил о межрелигиозной вражде. После этого на событие отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Вечером 25 сентября Антон Стенюк публично извинился за шутку в своем Instagram. Он сказал, что осознал свою ошибку, попросит прощения у мусульманского сообщества и надеется на "понимание и милосердие".