В Мексике феминистки облили бензином и подожгли кордон из женщин-полицейских (видео)

От действий феминисток в центре Мехико пострадали более 80 человек

В Мексике феминистки, выступающие против насилия и дискриминации, облили бензином и подожгли кордон из женщин-полицейских со щитами, в результате чего пострадали 62 сотрудницы полиции и еще 19 гражданских.

Как напоминает РИА Новости, в понедельник, 8 марта в Мехико прошел марш солидарности в борьбе за равные права и эмансипацию. Местные власти огородили исторические здания и памятники для защиты от вандализма.

Акция протеста началась на площади революции (центр Мехико), где протестующие феминистки снесли ограждение к лифту триумфальной арки, после чего, вооруженные молотками и краской, отправились к Национальному дворцу.

Под президентским балконом феминисткам удалось сломать металлическое ограждение здания, где их ожидал безоружный кордон. Активистки облили стоящих женщин-полицейских бензином и подожгли.

[ + – ] Акция протеста в Мексике

Ранее сообщалось, что в Мексике у президентского дворца были установлены металлические заграждения в преддверии женского марша 8 марта. В стране количество убийств женщин выросло почти на 130% в период с 2015 по 2020 годы. Решение президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора забаррикадировать дворец демонстрирует апатичность власти к проблеме насилия, отмечают критики.

В преддверии Международного женского дня ограждения также были установлены вокруг правительственных зданий и памятников в центре Мехико, где год назад тысячи людей протестовали против насилия в отношении женщин и безнаказанности этих преступлений.

А в центре Киева 8 марта состоялся Марш женщин, посвященный Международному женскому дню. Как сообщал корреспондент Фокуса, в этом году Марш женщин был посвящен теме влияния коронавируса на женщин и требованию ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Основные требования включали в себя: ратификация Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу, создание безопасных условий труда для женщин, работающих в сферах с высоким риском заражения COVID-19, обеспечение доступа женщин ко всем медицинским и профилактическим услугам, открытие государственных шелтеров в различных регионах Украины для женщин, которые сталкиваются с домашним насилием, справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем. Зеленский пожелал женщинам "мечтать, создавать, вдохновлять и вдохновляться самим".