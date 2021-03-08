Стамбульская конвенция и спасательные круги: как в Киеве прошел Марш женщин (фото)

В этом году Марш женщин посвящен теме влияния коронавируса на женщин и требованию ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

8 марта в центре Киева проходит Марш женщин, посвященный Международному женскому дню. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

В этом году Марш женщин посвящен теме влияния коронавируса на женщин и требованию ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Основные требования включают в себя: ратификация Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, прекращение урезания социальных гарантий для тех, кто потерял работу, создание безопасных условий труда для женщин, работающих в сферах с высоким риском заражения COVID-19, обеспечение доступа женщин ко всем медицинским и профилактическим услугам, открытие государственных шелтеров в различных регионах Украины для женщин, которые сталкиваются с домашним насилием, справедливое расследование случаев насилия со стороны ультраправых организаций.

Участники собрались на Михайловской площади. Участников отгораживал кордон полиции диалога и Национальной гвардии. По другую сторону кордона были представители движения "Традиция и порядок". Перед началом марша Нацгвардия их пропустила к памятнику княгине Ольге.

Представители движения и организаторы марша пытались перекричать друг друга: одновременно включали громкую музыку на колонках, одновременно произносили речи. "Традиция" сделала акцию "Операция по спасению феминисток".

Они забросали участников марша спасательными кругами и держали плакаты против Стамбульской конвенции.

После "перфоманса" "Традиции и порядка" круги остались лежать на земле. Один из этих кругов начал грызть пес.

Колонны дошли до Почтовой площади и остановилась около фуникулера.

Во время проведения Марша полиция задержала одного из членов "Традиции и порядка", сообщает НВ. Якобы он и другие противники марша пытались перекрыть вход на станцию метро Почтовая площадь.

Отметим, в прошлом году на Марше женщин было такое же требование о ратификации Стамбульськой конвенции.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем. Зеленский пожелал женщинам "мечтать, создавать, вдохновлять и вдохновляться самим".