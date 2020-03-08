"Феминизм — это свобода выбирать". В Киеве завершился Марш женщин

2020-03-08 13:50:16

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В акции приняли участие около трех тысяч человек

В Киеве завершился Марш женщин, приуроченный к Международному дню женщин. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Главное требование активисток - ратификация Стамбульськой конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями).

"Этот международный договор, еще в 2011 году подписанный Украиной, возлагает на наше государство различные обязательства - по криминализации насилия в отношении женщин и домашнего насилия, преследования обидчиков и обидчиц, защиты жертв, возможности правоохранительных органов реагировать на различные формы насилия, образование граждан и гражданок о недопустимости применения насилия", - говорят организаторы мероприятия.

Митингующие прошли маршрут с Михайловской до Почтовой площади, где их ждал свободный поезд для того, чтобы безопасно покинуть акцию.

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Марш проходил под лозунгами "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Да - правам, Нет - сексизму", "Цветы - клумбам, женщинам - права".

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Всего в Марше женщин приняло участие около 3 тысяч человек.

В акции также приняли участие ЛГБТ-сообщества, который 21 июня также собираются выйти на "Марш равенства".

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В начале Марша митингующих встречали около 40 активистов из ультраправых организаций. Несмотря на это, благодаря полицейским столкновений между участниками акции и ее противниками, не было.

Как ранее сообщал Фокус:

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