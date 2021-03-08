"Без вас мы просто биологические существа": Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Зеленский пожелал женщинам "мечтать, создавать, вдохновлять и вдохновляться самим".

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем. Об этом он написал в Instagram.

"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены, без вас мы просто биологические созданиями. С вами – люди и личности. С праздником 8 Марта!" – заявил президент.

В Twitter Зеленский пожелал женщинам "мечтать, создавать, вдохновлять и вдохновляться самим".

"Добивайтесь цели, меняйте мир и оставайтесь такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!" – пишет Зеленский.

Обозреватель отдела "Общество" журнала Фокус Мария Бабенко опубликовала колонку о том, почему в Украине до сих пор празднуют 8 марта. Какой была функция праздника 8 марта во времена и СССР, и как она изменилась сегодня.

Наступление весенней поры традиционно побуждает наших мужчин оказывать знаки внимания по отношению к родственницам или подругам, готовить для них приятные подарки. Такой обычай был характерен и для киевской старины, причем для его проявления вовсе не требовались специальные женские праздники. Фокус рассказал, каким подаркам радовались киевлянки в прежние времена.