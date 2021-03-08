Цветы на шляпках. Каким подаркам радовались киевлянки в прежние времена

Наступление весенней поры традиционно побуждает наших мужчин оказывать знаки внимания по отношению к родственницам или подругам, готовить для них приятные подарки. Такой обычай был характерен и для киевской старины, причем для его проявления вовсе не требовались специальные женские праздники.

Откуда в Киев привозили свежие букеты к праздникам?

Самым простым и очевидным выражением нежных чувств издавна считаются подаренные цветы. В зеленом и цветущем Киеве это легко было сделать. Цены на те или иные букеты подходили к любому кошельку.

В теплое время года цветы могли сами прийти в руки. На улицах неизменно попадались миловидные цветочницы — девушки с окраин, где многие выращивали цветы на продажу. Скромный букет стоил копейки. Барышни, которые получали такой презент от своих кавалеров, потом прогуливались с ним в руках как с очевидным знаком любви, а небольшие цветы на коротких стеблях можно было прикрепить к одежде прямо на груди. С наступлением холодов букеты становились несколько дороже, но все-таки оставались доступными, поскольку в городе имелось немало теплиц. Цветочницы наведывались со своими корзинками в общественные помещения — рестораны, клубы, кофейни или торговые павильоны.

[ + – ] Реклама цветочного магазина Flora, 1914 г.

Специальных цветочных магазинов было в ту пору немного. Туда обращались более состоятельные киевляне, чтобы заказать для предмета своей страсти изысканный букет или целую корзину цветов. Посыльный из магазина доставлял душистый подарок прямо на дом, нередко — с нежной запиской или хотя бы визитной карточкой дарителя.

Солидные цветочные фирмы выписывали свежий товар издалека — экзотические цветы ежедневно прибывали из Ниццы, Неаполя или других южных городов. Но на прилавках можно было найти и искусственные цветы для декоративных композиций или для украшения могил. Такие изделия магазины получали за гроши от местных мастериц, которые таким образом зарабатывали себе на пропитание.

Важно

Киевский иллюзион. "Бергонье", "Арс", "Корсо": легендарные кинотеатры, которых мы не застали

Впрочем, при большом желании симпатичные букеты можно было нарвать прямо на открытых местах, где цветы росли у всех на виду. А владельцы городских участков часто устраивали у себя садики или просто клумбы с цветами, так что, отправляясь на свидание, хозяева могли запастись собственным букетом.

Считалась ли грехом дорогостоящая шляпка

Еще одним вариантом применения живых цветов порой оказывалась… дамская шляпка. Модницы изощрялись в разнообразных фасонах своих головных уборов, изобретали всевозможные способы их украшения. На шляпки попадали не только цветы, но и пышные птичьи перья, разноцветные банты, а то и целые игрушечные фигурки.

Удачно подобранная шляпа составляла венец женского наряда, придавала ему цельность и особый шарм. Поэтому барышни уделяли головным уборам особое внимание. При крупных мануфактурно-галантерейных магазинах Киева имелись особые отделения дамских шляп, существовали и специализированные торговые заведения, где для головного убора выбирали наимоднейшие образцы. Там же за умеренную плату можно было отремонтировать шляпу, пострадавшую от носки. Некоторые фирмы специально ради этого содержали мастерские для чистки и завивки перьев.

[ + – ] Модница в дорогой шляпе. Юмористический рисунок В. Кадулина. С открытки 1910-х гг. [ + – ] Курсистка-первокурсница в меховом уборе. Юмористический рисунок В. Кадулина. С открытки 1911 г.

Понятно, что не каждый кавалер был в состоянии подарить своей даме модную шляпку. Известный киевский художник-юморист Владимир Кадулин подготовил для местного издательства "Рассвет" рисунок открытки. Пожилой "папик", видя, как его пассия примеряет эффектную шляпу с перьями, ворчит: "75 рублей за эту шляпу? Ведь это грех…" — "Не беспокойся, — находчиво отвечает дама, — этот грех падет на мою голову". Такая цена за головной убор действительно могла показаться изрядной: для большинства киевских семей в начале ХХ века сумма в 75 рублей составляла бюджет на месяц, а то и на два.

Почем песец для киевлян

В начале ХХ века еще не имели понятия об искусственном мехе, да и борьба против насилия над животными не была столь активной, как теперь. Посему киевские скорняки имели дело исключительно с натуральным сырьем. Качественные меховые изделия издавна считались символом преуспеяния и высокого статуса. Состоятельные кавалеры доставляли своим дамам несказанное удовольствие презентами в виде меховых боа, горжеток или муфт (которые, к слову, в холодное время нередко выполняли также функции сумочек).

[ + – ] Меховщик Моисей Тойба

Ценовой диапазон на подобные товары был широким. Шапку из овчины или заячий тулуп могли позволить себе и крестьяне; шкурки невысоких кондиций были по карману среднему классу. Но первосортными мехами могли похвастать лишь избранные киевляне. Их запросам отвечали ведущие поставщики.

[ + – ] Реклама мехового магазина Моисея Тойбы, 1905 г.

Так, предприниматель Моисей Тойба ещё 140 лет назад открыл магазин мехов на Подоле, возле Контрактовой площади. Он, что называется, держал руку на пульсе своей отрасли. Киевский меховщик регулярно посещал крупнейшие пушные аукционы в Лондоне и Лейпциге. Агенты его фирмы добирались до Сибири и Штатов, где делали закупки напрямую. Благодаря этому Моисей Иванович принимал заказы на всевозможные изделия из меха соболей, норки, песца, чернобурки. Заказы до тысячи рублей считались для него сравнительно скромными, в таких случаях он даже не требовал задатка. Но в то же время Тойба побеждал конкурентов адекватными ценами, не запрашивая лишнего, так что его фирма с успехом обеспечивала мехами киевскую элиту.

Как Фаберже не удержался на киевском рынке

Еще одним видом дорогостоящих и желанных подарков были ювелирные изделия. Золотые перстни и браслеты, броши и колье с бриллиантами, жемчужные ожерелья могли покорить самых неприступных красавиц (конечно, если даритель действительно был достоин женского внимания). В изготовлении драгоценных украшений Киев накопил богатейший опыт: эта традиция восходила к временам Древней Руси.

[ + – ] Ювелир Иосиф Маршак

Безусловным лидером ювелирной отрасли конца XIX — начала XX века не только в самом городе, но в целом регионе был киевский купец Иосиф Маршак. На Крещатике, неподалеку от места нынешнего Украинского дома, предприниматель содержал ювелирную фабрику с собственным магазином. Здесь можно было найти самые эффектные украшения, сувениры, предметы обстановки из золота, серебра и драгоценных камней. Вместе с тем у Маршака продавались и предметы бижутерии по более доступным ценам. Они очень нравились киевлянкам, ведь в их изготовление было вложено присущее фирме техническое мастерство.

Между прочим, высокому качеству продукции способствовало то, что фирма первой в Российской империи использовала труд женщин. Мастерицы вносили в работу присущие им вкус, точность, аккуратность. Они могли сами честно заработать на жизнь, что для прекрасного пола в те времена было очень непросто. Девочки-ученицы со временем овладевали ценным ремеслом. Тем из них, кто проработал на предприятии десять лет (включая период ученичества), при выходе замуж выплачивалось приличное пособие от хозяина и его супруги.

[ + – ] Отдел серебряных изделий в магазине Иосифа Маршака, 1913 г.

В свое время Иосифа Маршака пыталась потеснить на киевском рынке знаменитая столичная фирма Карла Фаберже, которая в 1902 году прислала сюда своего комиссионера. Вскоре примерно на месте нынешнего Пассажа на Крещатике был открыт ювелирный магазин Фаберже. Однако надежды на громкое имя конкурента не оправдались. Маршак сохранил в Киеве лидерство, к нему приходили всё новые и новые эксклюзивные заказы, а магазин Фаберже в начале 1910-х годов пришлось закрыть.

Какие заведения торговали парфюмерией и косметикой

В известном фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" героиня в исполнении Барбары Брыльской, получив презент от жениха, не скрывает радости: "Это же настоящие французские духи! Они же такие дорогие!..". Но этот вид подарка, столь популярный в советские и постсоветские времена, в начале прошлого века практиковался значительно реже.

[ + – ] Певица Киевской оперы Клара Брун с зонтиком и необходимыми аксессуарами на поясе. С открытки начала ХХ века. [ + – ] Киевская драматическая актриса Александра Дарьял. С открытки начала ХХ века.

Изготовление духов и косметических средств тогда еще не велось на промышленной основе, под всемирно известными брендами. Эта отрасль представляла собой ответвление другого бизнеса. На кустарном уровне нишу заполняли владельцы многочисленных "цирюлен" — парикмахерских, которые предлагали клиентам эксклюзивные мази и притирания по дедовским рецептам. А в более широком производстве соответствующие изделия отвечали номенклатуре химической и фармацевтической промышленности. Так, на Всероссийской киевской выставке 1913 года косметика и парфюмерия всецело проходили по отделу химических и пищевых продуктов.

Чаще всего подобную продукцию реализовывали аптеки. Известно, к примеру, что у крупной киевской фирмы ЮРОТАТ (Южно-Русское общество торговли аптекарскими товарами) около десяти процентов оборота приходилось на "косметические и благовонные товары". Наряду с ними те же производители поставляли чернила, штемпельную краску, сургуч, сапожные кремы и тому подобное.

Важно

По рублю за выход. Как жил "модельный бизнес" в СССР

Вообще тогдашним кавалерам лучше было не перебарщивать в подарках такого рода. Ведь усиленное употребление духов и косметики считалось явным признаком принадлежности к некоей пикантной профессии. Дамы из порядочного общества обычно сами подбирали для себя наилучшие средства "наведения марафета" после консультаций с доверенными парикмахерами или аптекарями. А мужчинам оставалось только оплатить их выбор.

Совместимы ли щедрость и экономия

Перечень возможных подарков прекрасным подругам пополняли изделия всевозможных отраслей. В ходу были шитые бисером ридикюли, шелковые веера и зонтики, альбомы в тисненых переплетах, инкрустированные шкатулки, коробочки с "конфектами" и другими сладостями. Эти и другие товары могли удовлетворить любой платежеспособный спрос.

[ + – ] Реклама весенней распродажи товарищества Якова Хаскельмана, 1908 г.

Время от времени сами торговцы стимулировали горожан к большей покупательской активности. От сезона к сезону или перед различными праздниками, когда положено было делать подарки, магазины массово объявляли "дешевую распродажу". Тут уж трудно было удержаться от желания запастись недорогими презентами, тем более что продавцы с неимоверной настойчивостью зазывали к себе покупателей.

Как бы там ни было, наши земляки мужского пола всегда старались не ударить лицом в грязь, щедро демонстрируя свою привязанность к прекрасным киевлянкам. И хотелось бы надеяться, что эта достойная традиция будет непременно продолжена.