Знаковое вместо значимого. Почему в Украине до сих пор празднуют 8 марта

На последний рабочий день перед 8 Марта нельзя планировать ничего важного. Букеты, конфеты и открытки временно заслоняют собой рабочие задачи для рядовых солдаток офисной армии.

Менеджмент может быть не в восторге от того, что рабочий день проходит впустую, но пресечь поздравительно-тюльпанную лихорадку не пытается.

В государственных учреждениях, общественных организациях и коммерческих структурах это одинаково невозможно. По тем же причинам, из-за которых несколько лет назад провалилась попытка отменить государственный выходной 8 марта.

За отмену ратовали сторонники декоммунизации, и аргументы они приводили вполне логичные. Массмедиа обычно связывают возникновение этого праздника с именем немецкой социал-демократки Клары Цеткин, которая в 1910 году на Восьмом конгрессе Второго Интернационала в Копенгагене познакомилась с делегатами из Нью-Йорка, узнала от них, что американские социалистки ежегодно в последнее воскресенье февраля устраивают митинги в защиту прав женщин, и в своей речи призвала европейских активисток перенять этот опыт.

Призыв услышали. Во многих странах Европы социал-демократки стали отмечать Женский день, устраивая демонстрации. Даты были разные. Во Франции, к примеру, 2 марта, в Германии — 12-е.

Но привычная нам дата 8 марта напрямую связана с Февральской революцией 1917 года в России. По старому стилю это 23 февраля — день Петроградской демонстрации, которую считают переломным для революционного движения моментом.

В 1921 году на ­2-й Коммунистической женской конференции 8 марта провозгласили международным женским днём, а официальным выходным его сделали в ­1966-м указом Президиума Верховного Совета СССР.

Этот праздник идеально вписывался в канву советской общественной жизни, строившейся на том, что у людей отбирали значимое, а взамен давали знаковое. При этом каждый в избытке получал символические обозначения равенства и свободы.

Что касается женщин, формально они были уравнены в правах с мужчинами, но по существу, за очень редким исключением, приблизиться к власти и/или распределению материальных благ могли только через отношения с мужчинами, всем этим обладающими.

Независимость была теоретически возможна, но на практике почти для всех оказывалась непозволительной роскошью. Ценной для общества советская женщина становилась, только будучи замужем. Общепринятые нормы супружеской жизни предполагали, что ведение домашнего хозяйства, а также забота о детях и пожилых родственниках — преимущественно ее обязанности.

По сути, это означало удвоение нагрузки, а перегруженному человеку нужно иногда позволять "выпустить пар", дать хотя бы иллюзорное ощущение собственной значимости и свободы.

Вот какова была функция 8 Марта в СССР. После распада Союза она не утратила своей актуальности, потому что нагрузка на женщину ни на йоту не уменьшилась, а стандарты, которым она должна соответствовать, стали гораздо жестче.

Как и в советские времена, от нее ждут, что на работе она будет передовиком, а дома — идеальной хозяйкой, поваром не хуже ресторанного и идеальным воспитателем для детей.

Только теперь к этому добавилось еще несколько задач: непременно молодо выглядеть, сколько бы женщине ни было лет, и сохранять девичью фигуру после рождения детей.

То, что миллионы жительниц современной Украины, многие из которых родились уже после распада СССР, упрямо цепляются за 8 Марта, вовсе не удивляет. Ведь, их положение существенно не изменилось.