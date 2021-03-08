"Без вас ми просто біологічні істоти": Зеленський привітав українок з 8 березня

Зеленський побажав жінкам "мріяти, створювати, надихати й надихатися самим".

Президент Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем. Про це він написав у Instagram.

"Наші дорогі матусі, сестрички, дочки, дружини, без вас ми просто біологічні створіннями. З вами — люди і особистості. Зі святом 8 Березня!" — заявив президент.

У Twitter Зеленський побажав жінкам "мріяти, створювати, надихати й надихатися самим".

"Досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся такими ж прекрасними. З Міжнародним жіночим днем! Зі святом 8 Березня!" — пише Зеленський.

Оглядач відділу "Суспільство" журналу Фокус Марія Бабенко опублікувала колонку про те, чому в Україні досі святкують 8 березня. Якою була функція свята 8 березня у часи і СРСР, і як вона змінилася сьогодні.

Настання весняної пори традиційно спонукає наших чоловіків надавати знаки уваги стосовно родичок або подруг, готувати для них приємні подарунки. Такий звичай був характерний і для київської давнини, до того ж для його прояву зовсім не були потрібні спеціальні жіночі свята. Фокус розповів, яким подарункам раділи киянки в минулі часи.