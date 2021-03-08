Стамбульська конвенція і рятувальні круги: як у Києві пройшов Марш жінок (фото)
Цього року Марш жінок присвячений темі впливу коронавірусу на жінок і вимозі ратифікувати Стамбульську конвенцію.
8 березня в центрі Києва проходить Марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню. Про це повідомляє кореспондент Фокуса.
Цього року Марш жінок присвячений темі впливу коронавірусу на жінок і вимозі ратифікувати Стамбульську конвенцію.
Зміст основних вимог: ратифікація Стамбульської конвенції про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства, припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу, створення безпечних умов праці для жінок, які працюють у сферах з високим ризиком зараження COVID-19, забезпечення доступу жінок до всіх медичних і профілактичних послуг, відкриття державних шелтерів у різних регіонах України для жінок, які стикаються з домашнім насильством, справедливе розслідування випадків насильства з боку ультраправих організацій.
Учасники зібралися на Михайлівській площі. Учасників відгороджував кордон поліції діалогу і Національної гвардії. По той бік кордону були представники руху "Традиція і порядок". Перед початком маршу Нацгвардія їх пропустила до пам'ятника княгині Ользі.
Представники руху і організатори маршу намагалися перекричати один одного: одночасно вмикали гучну музику на колонках, одночасно виголошували промови. "Традиція" зробила акцію "Операція з порятунку феміністок".
Вони закидали учасників маршу рятувальними кругами і тримали плакати проти Стамбульської конвенції.
Після "перфомансу" "Традиції і порядку" кола залишилися лежати на землі. Одне з цих кіл почав гризти пес.
Колони дійшли до Поштової площі і зупинилася біля фунікулера.
Під час проведення Маршу поліція затримала одного з членів "Традиції і порядку", повідомляє НВ. Нібито він та інші противники маршу намагалися перекрити вхід на станцію метро Поштова площа.
Зазначимо, минулого року на Марші жінок була таке ж вимога про ратифікацію Стамбульської конвенції.
Президент Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем. Зеленський побажав жінкам "мріяти, створювати, надихати й надихатися самим".