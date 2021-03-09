У Мексиці феміністки облили бензином і підпалили кордон з жінок-поліцейських (відео)

Від дій феміністок в центрі Мехіко постраждали понад 80 осіб.

У Мексиці феміністки, які виступають проти насильства і дискримінації, облили бензином і підпалили кордон з жінок-поліцейських зі щитами, через що постраждали 62 співробітниці поліції та ще 19 цивільних.

Як нагадує РІА Новини, в понеділок, 8 березня в Мехіко пройшов марш солідарності у боротьбі за рівні права та емансипацію. Місцева влада огородила історичні будівлі і пам'ятники для захисту від вандалізму.

Акція протесту почалася на площі революції (центр Мехіко), де протестуючі феміністки знесли огорожу до ліфта тріумфальної арки, після чого, озброєні молотками і фарбою, відправилися до Національного палацу.

Під президентським балконом феміністкам вдалося зламати металеву огорожу будівлі, де на них чекав беззбройний кордон. Активістки облили жінок-поліцейських бензином і підпалили.

[ + – ] Акція протесту в Мексиці

Раніше повідомлялося, що в Мексиці біля президентського палацу були встановлені металеві загородження напередодні жіночого маршу 8 березня. У країні кількість вбивств жінок зросла майже на 130% у період з 2015 до 2020 року. Рішення президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора забарикадувати палац демонструє апатичність влади до проблеми насильства, зазначають критики.

Напередодні Міжнародного жіночого дня огорожі також встановили навколо урядових будівель і пам'ятників у центрі Мехіко, де рік тому тисячі людей протестували проти насильства стосовно жінок і безкарності цих злочинів.

А в центрі Києва 8 березня відбувся Марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню. Як повідомляв кореспондент Фокуса, в цього року Марш жінок був присвячений темі впливу коронавірусу на жінок і вимогу ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Основні вимоги включали в себе: ратифікація Стамбульської конвенції про запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства, припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу, створення безпечних умов праці для жінок, які працюють у сферах з високим ризиком зараження COVID-19, забезпечення доступу жінок до всіх медичних і профілактичних послуг, відкриття державних шелтерів у різних регіонах України для жінок, які стикаються з домашнім насильством, справедливе розслідування випадків насильства з боку ультраправих організацій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем. Зеленський побажав жінкам "мріяти, створювати, надихати й надихатися самим".