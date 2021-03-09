Аналитики рекомендовали Байдену обновить стратегию США в отношении Украины

Среди прочего рекомендуют немедленно назначить посла в Украине, увеличить помощь до 500 млн долларов в год, усилить санкции в отношении Москвы.

Американский аналитический центр Atlantic Council подготовил для администрации президента США Джо Байдена аналитическую записку, в которой предложил серьезно обновить стратегию США в отношении Украины.

Первым приоритетом для команды Байдена должно быть знакомство с основными игроками в Украине и установление доверительных отношений после неспокойных лет правления Трампа. Вторым приоритетом должно быть усиление западной поддержки обороны Украины против кремлевской агрессии. Третий приоритет должен заключаться стимулировании президента Владимира Зеленского принять реальную программу реформ, особенно для установления и обеспечения верховенства закона и поддержки гражданского общества и независимых СМИ.

Аналитики отмечают, что Зеленский отличается от своего предшественника. "Он с русскоязычного востока Украины, он не был активным участником Революции достоинства, у него было мало контактов с Западом, и он попал под бурю в период импичмента Трампа, где Украина была в центре внимания", – говорится в документе.

Белому дому рекомендовано последовательно выступать за полную либерализацию энергетического рынка Украины. Нужно сотрудничать с Киевом, чтобы украинская власть провела реформу Генеральной прокуратуры и обновила полномочия Национального антикоррупционного бюро. США также должны помочь "установить полную прозрачность относительно истинных владельцев крупнейших СМИ в Украине".

Администрации президента также рекомендовано "немедленно" назначить посла США в Украине, увеличить американскую помощь минимум до 500 млн долларов в год, усилить санкции в отношении Москвы, а также "занять активную роль в дипломатических усилиях на Донбассе, потому что Минский процесс заморожен" .

Байдена призвали быть твердым в вопросе достройки газопровода "Северный поток – 2", поддерживать международное давление на РФ из-за оккупации Крыма и поддержать "Крымскую платформу".

Авторами аналитической записки являются бывшие послы США в Украине Уильям Тейлор и Джон Хербст, бывший сотрудник Белого дома в администрации Обамы и посол в Польше Дэниел Фрид, а также эксперты Atlantic Council Мелинда Геринг, Александр Вершбоу (бывший посол США в России) и Андерс Ослунд.

Напомним, 5 марта США ввели санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Такое решение было принято якобы из-за его "причастности к большой коррупции". Основанием для санкций стала деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах. Решение было принято в соответствии с разделом 7031(c) Закона США о финансировании Государственного департамента, иностранных операций и касающихся программ 2020 года.

Фокус разбирался, за что могли ввести санкции против Коломойского, и рассказывал о деятельности олигарха в последние несколько лет.