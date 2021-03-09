Аналітики рекомендували Байдену оновити стратегію США щодо України

Серед усього іншого рекомендують негайно призначити посла в Україні, збільшити допомогу до 500 млн доларів на рік, посилити санкції проти Москви.

Американський аналітичний центр Atlantic Council підготував для адміністрації президента США Джо Байдена аналітичну записку, в якій запропонував серйозно оновити стратегію США щодо України.

Першим пріоритетом для команди Байдена має бути знайомство з основними гравцями в Україні та встановлення довірчих відносин після неспокійних років правління Трампа. Другим пріоритетом повинне бути посилення західної підтримки оборони України проти кремлівської агресії. Третій пріоритет повинен полягати в стимулюванні президента Володимира Зеленського ухвалити реальну програму реформ, особливо для встановлення і забезпечення верховенства закону та підтримки громадянського суспільства й незалежних ЗМІ.

Аналітики зазначають, що Зеленський відрізняється від свого попередника. "Він із російськомовного сходу України, він не був активним учасником Революції Гідності, у нього було мало контактів із Заходом, і він потрапив під бурю в період імпічменту Трампа, де Україна була в центрі уваги", — йдеться в документі.

Білому дому рекомендовано послідовно виступати за повну лібералізацію енергетичного ринку України. Потрібно співпрацювати з Києвом, щоб українська влада провела реформу Генеральної прокуратури й оновила повноваження Національного антикорупційного бюро. США також повинні допомогти "встановити повну прозорість щодо справжніх власників найбільших ЗМІ в Україні".

Адміністрації президента також рекомендовано "негайно" призначити посла США в Україні, збільшити американську допомогу мінімум до 500 млн доларів на рік, посилити санкції проти Москви, а також "зайняти активну роль у дипломатичних зусиллях на Донбасі, тому що Мінський процес заморожений".

Байдена закликали бути твердим у питанні добудови газопроводу "Північний потік-2", підтримувати міжнародний тиск на РФ через окупацію Криму та підтримати "Кримську платформу".

Авторами аналітичної записки є колишні посли США в Україні Вільям Тейлор і Джон Гербст, колишній співробітник Білого дому в адміністрації Обами та посол у Польщі Деніел Фрід, а також експерти Atlantic Council Мелінда Герінг, Олександр Вершбоу (колишній посол США в Росії) й Андерс Ослунд.

Нагадаємо, 5 березня США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Таке рішення було ухвалене нібито через його "причетність до великої корупції". Підставою для санкцій стала діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках. Рішення було ухвалене відповідно до розділу 7031 (c) Закону США про фінансування Державного департаменту, іноземних операцій і стосуються програм 2020 року.

Фокус розбирався, за що могли ввести санкції проти Коломойського, і розповідав про діяльність олігарха в останні кілька років.