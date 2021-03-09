В США выпустили первые рекомендации для полностью вакцинированных граждан

Человек считается полностью вакцинированным спустя две недели после получения второй дозы вакцины.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – главная санитарно-эпидемическая инстанция в стране – выпустили первые рекомендации для тех, кто прошел полную вакцинацию от коронавируса.

Такие люди могут встречаться с другими вакцинированными в помещениях, не надевая при этом маску и не сохраняя дистанцию в 1,8 м (6 футов). Можно также навещать без маски и соблюдения социальной дистанции не привитых людей, если среди них нет таких, кому опасны тяжелые заболевания. Вакцинированным гражданам разрешается не сдавать тесты на COVID-19 и не соблюдать карантин после контакта с зараженным, если у них не проявляются симптомы заболевания.

Однако даже после полной вакцинации необходимо избегать больших скоплений людей и не отправляться в дальние поездки без необходимости. Находясь в общественных местах, нужно надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

CDC будет обновлять эти рекомендации по мере того, как все больше людей будут вакцинированы, уровень проникновения COVID-19 в стране изменится, и появятся дополнительные научные данные.

CDC считает человека полностью вакцинированным спустя две недели после получения второй дозы вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna или одной дозы вакцины J&J/Janssen.

В настоящее время, по оценке CDC, в США полностью вакцинированы лишь 9,2% населения. С начала пандемии в стране выявлено 29,7 млн случаев заражения COVID-19, умерли 538,6 тыс. человек.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о пятидневном трауре в память о почти 500 тысячах граждан страны, умерших от коронавируса.

Также сообщалось, что в США зафиксирован первый в стране случай передачи коронавируса от донора реципиенту.