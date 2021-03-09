У США випустили перші рекомендації для повністю вакцинованих громадян

Людина вважається повністю вакцинованою через два тижні після отримання другої дози вакцини.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) — головна санітарно-епідемічна інстанція в країні — випустили перші рекомендації для тих, хто пройшов повну вакцинацію від коронавірусу.

Такі люди можуть зустрічатися з іншими вакцинованими в приміщеннях, не одягаючи при цьому маску та не зберігаючи дистанцію 1,8 м (6 футів). Можна також відвідувати без маски і дотримання соціальної дистанції нещеплених людей, якщо серед них немає таких, кому небезпечні важкі захворювання. Вакцинованим громадянам дозволяється не здавати тести на COVID-19 і не дотримуватися карантину після контакту із зараженим, якщо у них не фіксуються симптоми захворювання.

Однак навіть після повної вакцинації необхідно уникати великих скупчень людей і не вирушати в далекі поїздки без необхідності. Перебуваючи в громадських місцях, потрібно надягати маску та дотримуватися соціальної дистанції.

CDC оновлюватиме ці рекомендації в міру того, як все більше людей будуть вакциновані, рівень проникнення COVID-19 у країні зміниться, і з'являться додаткові наукові дані.

CDC вважає людей повністю вакцинованими через два тижні після отримання другої дози вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna або однієї дози вакцини J&J/Janssen.

Наразі, за оцінкою CDC, у США повністю вакциновані лише 9,2% населення. З початку пандемії в країні зафіксовані 29,7 млн випадків зараження COVID-19, померли 538,6 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден оголосив про п'ятиденну жалобу в пам'ять про майже 500 тисяч громадян країни, які померли від коронавірусу.

Також повідомлялося, що в США зафіксований перший в країні випадок передавання коронавірусу від донора реципієнту.