В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла Карлова

Пять фигурантов дела получили пожизненное заключение.

Суд Анкары вынес приговоры по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Пять фигурантов дела получили пожизненное заключение. Девять человек получили от 5 до 15 лет. Пять человек оправданы.

Девять человек до сих пор находятся в розыске.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Дипломат в этот день выступал на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Убийца Мевлют Алтынташ попал на выставку с помощью полицейского удостоверения и несколько раз выстрелил в посла.

Карлов умер на месте, а Алтынташа впоследствии застрелили бойцы турецкого спецназа, прибывшие после начала стрельбы. После того, как Алтынташ выстрелил в Карлова, он выкрикивал слова об Алеппо и Сирии.

В Турции правоохранительные органы выдали арест на оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, а также семи его соратникам по делу об убийстве российского посла.

Как полагает следствие, Гюлен мог быть главным организатором нападения на Карлова.

В начале 2018 года в Турции задержали и отправили под арест "ключевого" подозреваемого по делу об убийстве Карлова. Задержанный якобы был связан с движением Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке государственного переворота, осуществленной в июле 2016 года.