У Туреччині винесли вирок у справі про вбивство російського посла Карлова

П'ять фігурантів справи отримали довічне ув'язнення.

Суд Анкари виніс вироки у справі про вбивство посла Росії в Туреччині Андрія Карлова в 2016 році. Про це повідомляє РІА Новини.

П'ять фігурантів справи отримали довічне ув'язнення. Дев'ятеро осіб отримали від 5 до 15 років. П'ятеро людей виправдані.

Дев'ятеро людей до сих пір знаходяться в розшуку.

Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий 19 грудня 2016 року. Дипломат у цей день виступав на відкритті фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Вбивця Мевлют Алтинташ потрапив на виставку за допомогою поліцейського посвідчення та кілька разів вистрілив у посла.

Карлов помер на місці, а Алтинташа згодом застрелили бійці турецького спецназу, які прибули після початку стрілянини. Після того, як Алтинташ вистрілив у Карлова, він вигукував слова про Алеппо та Сирію.

У Туреччині правоохоронні органи видали арешт на опозиціонера Фетхуллаха Ґюлена, а також семи його соратникам у справі про вбивство російського посла.

Як вважає слідство, Ґюлен міг бути головним організатором нападу на Карлова.

На початку 2018 року в Туреччині затримали і відправили під арешт "ключового" підозрюваного у справі про вбивство Карлова. Затриманий нібито був пов'язаний з рухом Ґюлена, якого в Туреччині звинувачують у спробі державного перевороту, здійсненого в липні 2016 року.