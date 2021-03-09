Олимпийские игры в Японии могут пройти без иностранных зрителей, - СМИ

Из-за пандемии COVID-19, японское правительство уже якобы на следующей неделе примет решение о проведении Летних игр без гостей из других стран.

Японское правительство якобы приняло решение о проведении Олимпиады без гостей из других стран. Об этом сообщает Kyodo News ссылаясь на собственные источники в правительстве.

Теперь власти Японии проведут онлайн-переговоры с Международным олимпийским комитетом, чтобы согласовать проведение Олимпиады без зрителей из зарубежья. Причиной такого решения может быть распространение коронавирусной болезни COVID-19. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе.

По данным издания, если такое решение действительно примут, то экономика Японии не сможет восстанавливаться на том уровне, как планировалось ранее. Ожидалось, что Олимпиаду посетят до 9 млн человек (такие цифры озвучивались еще до переноса Летних игр на 2021 год). Ныне же называют около 1-5 миллионов иностранцев, которые, возможно, посетят страну.

В случае принятия решения о проведении игр без иностранцев, организаторам нужно будет решить, как возместить убытки людям. А также, что делать с теми, кого пригласили на игры коммерческие спонсоры Олимпиады.

"Мы действительно хотели бы, чтобы люди со всего мира пришли на стадион, но пока ситуация с медициной в Японии не идеальна, это может доставить много проблем посетителям из других стран", — заявил президент японского комитета Олимпийских игр Сейко Хашимито.

Ранее власти разрешили гостям из других стран, в которых ситуация с коронавирусом стабильна, не проходить 2-недельную изоляцию и пользоваться общественным транспортом.

Напомним, в Международном олимпийском комитете заявляли, что Олимпиада 2021 состоится при любой коронавирусной погоде. По данным опроса, проводившегося в Японии, подавляющее большинство населения не хочет, чтобы Олимпийские игры проходили этим летом.

Отметим, Олимпийский огонь повезет самая старая жительница планеты 118-летняя Канэ Танака.